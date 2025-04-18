沒看吉日就入厝　女星生肖沖煞連遇衰事

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沒看吉日就入厝　鍾瑶生肖沖煞連遇衰事

鍾瑶花了4年的時間看房，去年終於在北市文山區買下人生第一間房產。

▲鍾瑶花了4年的時間看房，去年終於在北市文山區買下人生第一間房產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

充滿流浪性格的演員鍾瑶總是到處出國旅行，恢復單身的她在38歲這年選擇安定下來，去年她在台北市文山區買下人生第一間房產，但率性的她沒看吉日就入厝，搬進去後衰事連連，找了老師改風水後才總算順利一點。

鍾瑶去年在台北市文山區買下室內約20坪的中古屋，作為她的起家厝，看中的就是環境清幽、離塵不離城的方便性，且新居有著完美採光，讓她第一次看房就怦然心動，當天就下斡旋金，火速成為有殼族。為了布置未來的獨身生活，她還砸了300萬元裝潢，成為簡約又優雅的舒適空間。

鍾瑶對於新家的採光相當滿意，花了300萬元打造舒適空間。（鍾瑶提供）

▲鍾瑶對於新家的採光相當滿意，花了300萬元打造舒適空間。

搬新家不順　求助風水

就因為看房時一見鍾情，裝修完成後鍾瑶迫不及待就入住，「結果住進去後生活變得滿不順利的，一入住我就得了B型流感。」除了強忍身體因病帶來的不適，入住後新家的各種物件、家電都連續出狀況。尤其過去鍾瑶都是擔綱戲劇女一，這2年間遭遇戲劇圈寒流，不是沒戲拍，就是談好的戲劇延期，都讓她備感挫折。

瑶（右）主演多部戲劇女一，但近兩年遇到戲劇寒流，多出不少時間。（時創影業提供）

▲鍾瑶（右）主演多部戲劇女一，但近兩年遇到戲劇寒流，多出不少時間。

沒有拍戲的時候，鍾瑶去做實境節目、演舞台劇、錄有聲書又斜槓投資服飾品牌，但總覺得自己最熱愛的還是當演員，對於風水一向半信半疑的鍾瑶在接連不順後，終於肯找老師來看，「我住進去的時候沒看日期，結果才發現我入厝的那一天根本就煞到我的生肖。」於是照著老師的建議調整擺設。

鍾瑶去年以《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘女配。左起阿Ken、鍾瑶、郭書瑤、孫可芳。

▲鍾瑶去年以《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘女配。左起阿Ken、鍾瑶、郭書瑤、孫可芳。

心理有個依靠之下，也開始覺得生活回歸正軌，去年底她以《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘女配，接著到歐洲出席時裝週，今年初更宣布加入新東家，2025年將會非常忙碌。鍾瑶說：「我要開始認真賺錢囉！」

存到兩桶金　買房安居

其實鍾瑶理財有道，她從18歲出道擔任模特兒後，就開始定期購買基金股票，在25歲時就已經存到頭期款，她將資金投資在Modern Mode & Modern Mode Café有成，原本只有1樓的營業空間，還擴大經營將2樓作為酒吧。接著在33歲又存到第2桶金，於是她才起心動念要買房。

鍾瑶（右）3月赴歐洲出席時裝週，和韓國《單身即地獄》的實境秀明星李時安（左）同場。（星星相藝提供）

▲鍾瑶（右）3月赴歐洲出席時裝週，和韓國《單身即地獄》的實境秀明星李時安（左）同場。

「一開始鎖定台北市東區、內湖一帶，但真的太貴了！」於是鍾瑶選擇租屋在紅樹林附近，想先體驗郊區的生活，「住了1年我宣告放棄，真的太不方便。」於是鍾瑶又從台北南區看，最後才在文山區找到落腳處，從看房、租屋體驗整整花了4年的時間，好事多磨，但總又往理想的生活更進了一步。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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