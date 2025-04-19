經濟情勢震盪　海悅王俊傑：短期市場波動沒人算得準





▲海悅總經理王俊傑表示，不必過度在意短期市場，長期來看仍是隨著通膨增值。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

面對當前經濟局勢，海悅總經理王俊傑表示，「不必過度在意短期市場，也沒人能真正算得準，房地產不需對抗任何景氣波動，長期來看，仍是隨著通膨增值，10年下來會有15%成長。」

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王俊傑表示，在政府政策、國際局勢影響下，國人一定是會停看聽，觀察從去年919後來人量一定變少，但直至今日，還是維持一定的量，因為自住剛需客仍在。

近來受到關稅戰影響，股市出現震盪，但王俊傑說：「台灣還是很有實力，也被世界看見，要有信心，今年上市櫃公司預計將配2兆元股利出來，相當於1年GDP的10%，7~8月這些錢配出來之後，其實不只是小確幸，而會增加國人消費信心度。」

事實上，這些資金也可能再投入股市、房市，在這兩者之間，王俊傑強調，先有房，才有本。他說：「房子在給予居住保障的同時，也是穩定地依循通膨，每1年都在享受增值，不需要對抗任何的景氣波動，10年下來基本上都會有15%成長，不必去在意短期市場，這沒有人算得準。」

供給端方面，王俊傑表示：「今年整體推案量縮，原因是買地困難，且在政府政策下，也淘汰掉了一些缺乏品牌的建商，這對房市的發展是健康的。」

另外，面對未來的大量交屋潮，是否形成賣壓？王俊傑表示：「這要看地段，像桃園客運園區，買方都是自住客，交屋後的拋售需求低，且在政府去槓桿的政策方向，買方多是自用族群，對市場都是健康的。」

談到桃園客運園區，王俊傑表示：「該區屬於桃園房價凹陷區，每坪房價在37~42萬元，這裡的產業集中度高，周圍上班人口多，剛性需求量大。」

璟都建設總經理高林鋒表示，以整個桃園來看，就是北台灣的房價低基期區，且更重要的是人口持續成長，璟都在桃園客運園區已推出7案，其中「璟都未來城」300多戶量體中已銷售剩下21戶，今年則將再推出第8案「璟都新世界」。





▲「璟都未來城」300多戶量體中已銷售剩下21戶，於今（15日）舉行上樑典禮。（圖／記者項瀚攝）

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