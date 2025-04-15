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2月才成立的小建商出動1.2億　收西屯菜市場老破小透天　

▲▼西屯區,光明路,老破小,菜市場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市西屯區鄰近逢甲商圈的傳統市場，道路面寬小，早市曾經一度風華絕代、人聲鼎沸，至今依然是不少家庭主婦的最愛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近期房市雖趨於冷卻，但小型開發商仍然前仆後繼，台中市西屯區鄰近逢甲商圈的傳統市場，道路面寬小，兩棟屋齡55年的「老破小」透天，以每坪地價100萬元成交，總金額來到1.2億元，專家分析，這是很典型的小型建商做法。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

過去為在地市集集散地，西屯路上的早市曾經一度風華絕代、人聲鼎沸，至今依然是不少家庭主婦的最愛，不過走進巷子內，不少掛賣布條，也有不少新案興建中，成為另類巷弄奇景。

近期屋齡55年的2間「老破小」透天，據實價登錄揭露，2間透天以總價1.2億元出售，地坪121坪，換算平均地價突破百萬元大關，實際走訪，現場築起圍籬，掛上工程牌上寫著沐風事業有限公司，將興建地上9層地下1層建築。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲屋齡55年的2間「老破小」透天，據實價登錄揭露，2間透天以總價1.2億元出售，地坪121坪，換算平均地價突破百萬元大關。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，沐風事業有限公司為今年度2月份才成立的公司，推測此次出手將推出首案，對此，大台中不動產公會理事長王至亮分析：「近期受到貸款限制，不少大型建商減緩土地進補，同樣轉向都市內的危老、都更方式整合，但以新型態公司來說，資金量不夠，就會以這種百來坪左右的土地為首選，一方面可申請較高的容積，另一部分則是較不受銀行限制。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲小型開發商以這種百來坪左右的土地為首選，一方面可申請較高的容積，另一部分則是較不受銀行限制。（圖／記者陳筱惠攝）

不過收購土地金額突破百萬元大關，對比周邊整棟約2000萬元的透天，仍是近期的天價，21世紀不動產資深經理沈政興就分析：「像這樣要興建微型建案、套房規劃，大部分都是在學區、人口紅利、軌道經濟齊發的地方，鎖定首購、置產的客群。」

經查該區為商業區土地，土地強度比住宅建地高，沈政興說：「以隔壁清隆巷2019年成交、目前正在推案的地目為第三之二種住宅區，當時成交單價都來到72萬元，商業區土地百萬元，其實還是相對有利可圖。」

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關鍵字：台中市場西屯區房地產商業區土地交易

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