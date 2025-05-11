買預售屋「要繳暫收款100萬」合理嗎？網曝經驗：請他們開出來

▲100萬元的暫收款是合理的嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果買預售屋，將會陸續支付頭期款、工程款、暫收款等。近日有網友發文表示，她前幾年買了預售屋，結果近期建商要求繳暫收款100萬元，但身邊的同事得知後，都覺得這個數字太高，因此她就想知道，建商收100萬元是正常的嗎？對此，信義房屋專家認為，主要還是看合約怎麼定，也可以要求看明細表，確認收了哪些費用。

這名網友在Dcard上，以「預售屋暫收款100萬正常嗎」為標題發文，提到她在幾年前買了坪數不大的預售屋，而近期建商就要求繳暫收款100萬元，且還沒有附上任何細項。事後她詢問身邊有買房的同事，結果大家都說暫收款大多只會收20、30萬元。

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原PO說，雖然建商告訴她會多退少補，但把一筆不小的錢放著好幾個月，還是讓她覺得怪怪的，因此她就想知道，這樣的價格正常嗎？如果建商堅持要收，是不是也沒辦法拒絕？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「合約都會寫代收款是多少啊，要付錢了才知道金額，是你的問題吧」、「確實沒聽過要100萬的，要不要問看看建商內容是什麼，確認一下」、「太多了吧，我買新透天暫收款也才20萬，而且會跟你說這是要幹嘛的」、「金額太高了，請他們把預估的費用開明細出來」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，暫收款部分主要還是看合約怎麼定，看什麼時間、什麼款項要進去，建商應該也會提供暫收款的試算表，看什麼東西要花多少錢，而這其中可能也包含了一些規費、契稅，「有時候蠻貴的」，另外也可能會預收管理費，還是要看明細表比較清楚。