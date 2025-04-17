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揭園區客買房出手價位　竹北房仲：至少低於實登1成

▲▼ 竹北 。（圖／東森房屋提供）

▲央行打房加上關稅危機，竹科周圍房市現況如何？（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／新竹報導

央行打房加上關稅危機，竹科周圍房市現況如何？在地房仲觀察，新建案、屋齡新、地段極佳、建商品牌力強的社區，跌價幅度有限，但其他屋齡10年以上社區，若想順利成交，就得讓利，自住客要看到比實登行情低1成、投資客則要看到2成，才比較容易會出手。

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去年919央行打房，讓全台房市買氣急凍，如今又有美國總統川普的關稅危機，加上「護國神山」要加大美國投資，是否壓縮台灣科技產業表現，進而對新竹科技園區周圍房市造成嚴重衝擊？

東森房屋竹北光明加盟店東穆春林表示：「這波房市景氣不佳，竹科周圍並非『最嚴重的受災區』，以竹北來說，區域範圍不大，且發展集中，加上素地稀少，供給量有限，房市也相對穩健。」

不過，穆春林也談言：「竹北買盤有7~8成來自園區客，如今市況不佳，投資客不再進場，自住客觀望氣氛濃，成交量縮減，且竹北房市已歷經了一大段多頭，中短期要再續漲不容易，部分產品價格也會出現修正。」

▲竹北房市買盤，有7~8成來自園區客。（圖／東森房屋提供）

穆春林進一步指出：「竹北新建案的土地、營建成本高，房價不會下跌，另外屋齡3年內以及地段佳、建商品牌力強的社區，價格也頗具支撐，頂多修正3~5%，但其他的中古屋若想出售成交，就得有明顯的讓利幅度。」

穆春林說：「竹北屋齡10年以上的社區，屋主帳面獲利幅度高，具有讓利空間，在現在的市場時機，對比實價登錄的行情，自住買方要見到1成左右的修正、讓利，才會有意願出手，而投資客至少要看到2成以上。」

何謂地段佳？穆春林舉例，包括竹北高鐵站、中央公園、台科大、大遠百百貨周圍，另外還有具有景觀條件的興隆路第一排等等。

至於目前竹北房價實登行情，穆春林指出，整體來說新建案已到8字頭水準，屋齡10年左右社區每坪在55萬元上下，而屋齡20年的物件則約40萬元左右。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲穆春林表示，竹北部分中古社區需要讓利1~2成，比較容易銷售去化。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：園區竹北房價買房川普關稅打房穆春林東森房屋

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