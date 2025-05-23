彰化透天厝「限時92萬」驚呆她！一票人卻狂勸退：水很深

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在網上看到彰化一棟透天厝求售，權狀66.58坪竟只要92萬元，讓他忍不住好奇，「這間為何那麼便宜？」對此，內行人急勸，真的不要碰法拍屋，「這個水非常深，太多麻煩的案例了。」

網友在Dcard發文曬出截圖，只見彰化這間兩層樓透天厝，權狀66.58坪，一共7房3廳3衛，同時還附帶簡易裝潢，這讓他不禁好奇問道，「彰化這間為何那麼便宜？有人可以解答原因嗎？」

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▲這棟透天限時五折求售。（圖／翻攝自Dcard）

PO文釣出不少內行人，直言「法拍別碰，可能前面空地不給你進出，可能前屋主在離開前，把水泥倒進所有的管線，你就得屎管、水管、牆壁通通打掉重做」、「產權不清，有可能買完妳前面那塊地也不能用」、「這可能只是法拍持份，因為比當地行情低太多了，或者詐騙盜圖」、「法拍屋或地上權」、「這個看起來肯定沒有地權，只有地上物權，這種都很麻煩，地主可以要求你拆屋還地」。

另外，還有網友表示，「相信我，開車去一趟看看，妳絕對不會想住在這」、「中秋節之後，去線西走一趟就知道，風大到騎車都有困難，和美往西開始都是老人留守的老屋，加上出租給外勞的宿舍」、「這地方偏僻到靠北，妳看一般有稍微發展的區域，像彰化市、員林市，公寓1坪也要30-40萬，甚至以上」。