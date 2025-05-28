搬磚砌牆9年存近900萬　陸男在老家蓋新房子

▲男子靠著搬磚、砌牆、搬運建材，存下200萬人民幣，在老家蓋新房子、買新車。（圖／翻攝自封面新聞）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一名男子一天能搬2000多塊磚頭，在過去這九年靠著體力活掙錢，年復一年搬磚、砌牆、搬運建材，存下200萬人民幣（約新台幣890萬元），成功在老家蓋新房子、買新車。

封面新聞報導，何吉林1990年在四川南充出生，自2016年開始就到福建、廣東等工地上班，清晨5時起床到工地搬磚，中午席地而坐吃飯，接著繼續上班直到晚間9時或10時。剛開始身體還不適應這份高強度體力職業，一天只能搬500塊磚頭，歷經日復一日不停工作，幾乎天天上班，不菸、不酒，幾乎沒有社交活動，如今的他一天已經搬2000多塊磚頭。

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這樣的日子全是他憑著想改變家人生活條件的念頭所支撐起來，何吉林坦言，「苦肯定是很苦的，但人的潛力無窮，只要習慣，身體和精神也就順其自然」，「別人有的，我也想擁有，所以就拚命工作賺錢」。在此之際，他歷經離婚，由他負起撫養小兒子的責任，因此也更加努力工作。

何吉林這些年的苦熬迎來甜美成果，存下200萬人民幣之後，他成功在老家蓋了2層樓的房子，也買了新車，實現人生第一階段目標。因為長期體力勞動的關係，他的身體也出狀況，「我在同齡人裡確實算拚了，但我個人覺得這種拚命的作法不值得學習，因人而異」，雖然接下來還是會繼續搬磚賺錢，但會在精神層面上放鬆，開心過日子。