茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價站6字頭

▲2022年茂德集團旗下中德建設，取得台南北區公辦都更案的最優申請人，16日動土。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市透過公辦都更模式，積極無償取得社會住宅，北區公辦都更案2022年由中德建設取得最優申請人，基地共規劃3棟，1棟為軍宅、1棟為社宅「東興宜居」、1棟為可銷售住宅「成大之森」，該案329檔期公開，已銷售近百戶，成交價衝6字頭。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

2022年茂德集團旗下中德建設取得台南北區公辦都更案的最優申請人，16日動土，基地佔地1862坪，位於前峰路，共規劃3棟，戶數共571戶，1棟為軍宅分回國防部使用，1棟為台南市分回的社宅「東興宜居」、1棟為該建商可銷售住宅「成大之森」，而此案也是茂德集團進軍台南市的首案。

台南市長黃偉哲表示，台南市目前興建中及規劃中的台南社宅可提供約1萬1170戶，而台南採公辦都更分回的社宅「宜居成功」、「宜居仁愛」及首座自建社宅「宜居小東」等3處社宅，今年起將陸續進入完工交屋階段。

台南市都發局副局長顏永坤表示，「宜居東興」只租不售，興建地上14 層、地下4 層，預計2029年完工，至於軍宅不排除委由台南都發局規劃為社宅，目前還在規劃中。

▲「成大之森」可售戶住家為265戶、店面2戶，坪數規劃22~34坪。（圖／記者張雅雲攝）

而「成大之森」可售戶住家為265戶、店面2戶，坪數規劃22~34坪，負責銷售的新聯陽實業主委李東穎指出，該案329檔期正式推出，目前已銷售近百戶，陸續簽約中，開價每坪62~68萬元，成交單價落在61~63萬元，為北區首度站上6字頭新案。

李東穎指出，該案位於台南蛋黃區，又是成大校區第一排，附近有4萬坪台南公園，並鄰近台南火車站，目前新站站體已經逐步成型，預計與鐵路地下化工程於2026年底完⼯啟⽤，縫合城市景觀後，原鐵軌處將保留約5公里的「城市綠園道」，地段優勢成功帶動買氣。

在地仲介透露，目前周邊缺乏新案，區域以屋齡35~40年公寓為主，整修後2房月租金落在1.5~2.2萬元，區域有不少外地租客，出租率高，由於社宅租金行情預計將更低，不少在地人都相當期待完工。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」