不怕川普關稅戰！　內科土地公：台商回流有利廠辦市場

▲「內科土地公」達永機構董座莊文欽表示，相當看好內科廠辦市場。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

面對川普關稅危機，「內科土地公」達永機構董座莊文欽表示，台廠出走赴美量體有限，且還會有一波台商回流，中長期廠辦市場持續看好。事實上，達永在大內科地區已推出27案，規模頗大，還有另外3案正在籌備中。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機

川普關稅戰受到國際關注，有些人認為，在川普2.0的政策方向之下，會有台灣企業出走到美國，對國內廠辦市場造成衝擊，但也有人喊話，關稅政策會再造就一波台商回流，從大陸以及一些所謂洗產地的國家搬回台，有利國內廠辦市場蓬勃。

耀達建設董事長莊文欽表示：「美國是消費大國，勞動力有限，要把全球生產搶去有困難，認為若部分台灣企業到美國設廠，最多也是買一個保險的概念，且還有資本支出的問題，不可能大規模遷到美國。」

反而，莊文欽接著表示：「在川普關稅戰的政策方向下，還是會吸引台商回流投資，現在廠辦市場雖然買方稍微觀望，但等風頭過去、談判結果確定之後，就會開始恢復，台灣廠辦需求還是強勁，中長期持續看好。」

莊文欽表示：「台商回流以製造業為大宗，雖然生產的部分會集中在中南部，但還是有部分企業有研發等需求，就會以北部為首要可能，尤其是大內科地區。」

莊文欽表示：「商辦價格高，相對之下，廠辦是更多企業能負擔的，CP值更高，以大內科地區來說，像是文德段開發飽和，若有新案推出，單價可能都要破百，西湖段也有相對水準，但還是有其他區塊可以7字頭入手，就是南京東路六段另一側的『金矽谷No.25』。」

▲達永機構耀達建設莊文欽董事長（右）與維科生技股份董事長呂世博。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充，南京東路六段南側，屬於潭美段範圍，算是泛內科地段，在正內科供給稀缺的情況下，逐漸會有買盤往潭美段外溢。此外，潭美段還有另一優勢是，能避免內科的塞車狀況，且一橋就可串聯南港、忠孝東路。

價格方面，邱鼎峯表示，正內科新案行情可達9字頭，未來看到單價破百，而潭美段則是6~7字頭就有機會入手，有明顯價差。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機