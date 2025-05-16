集蛋黃機能、交通、學區All in One　六都外超級霸主成自住新指標

▲鉅陞國際開發選址彰化市最核心地段，推出首發案「三福宅邸」，搶攻市場。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

房市全面進入自住為王的時代，符合購屋族需求的產品、格局、坪數、規劃、總價以及最重要的後續服務，才能在市場中「適者生存」，近年來全台房市漲幅集中在六都，此時此刻，也讓非六都卻擁有優良生活機能的地區，有望仰角返攻。

根據實價登錄揭露，以台中市2025年最新的預售屋交易狀況來看，台中市蛋黃區西屯區的平均預售屋單價來到每坪79.02萬元，相較2024年全年每坪73.34 萬元，季漲幅約7%。

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而身為六都以外第一大縣的彰化縣蛋黃區彰化市2025年預售屋平均單價為39.24萬元，相較2024年全年平均單價為36.62萬元，季漲幅同樣是7％。

▲台中彰化相同的漲幅，在不同的基期底下，未來彰化縣房市的保值性，有望超車台中。（圖／業者提供）

換句話說，相同的漲幅，在不同的基期底下，目前台中市蛋黃區2房已飆升到總價2000萬元左上，未來彰化縣房市的保值性，有望超車台中，以相同坪數、規劃的28坪2房產品，僅相隔一縣、甚至是一橋之隔，房價就能夠差距500萬元左右，尤其是已經發展相當成熟、又有捷運延伸議題的彰化市，更有望狹帶地利之便，仰角返攻。

目前觀察開發商的腳步，更有不少知名建商選擇南下佈局，其中以「有感建築、專寵自住」作為經營理念的上櫃品牌鉅陞國際開發，就選址彰化市最核心地段，基地位於三民市場與永安商圈旁，推出首發案「三福宅邸」，帶進2至3房有感建築，讓不論是回鄉置產、首購自住、退休換屋族都能輕鬆入主市心。

「三福宅邸」業務副總劉杰盛表示：「彰化市剛需強勁，近年來更有回鄉購屋的需求出現，『三福宅邸』規劃28至34坪2至3房產品，設計以精緻、實用為核心，帶進過去鉅陞國際開發在七期推案的經驗，將每位客戶都當成VIP對待。」

▲▼ 「三福宅邸」基地位於三民市場與永安商圈旁，集蛋黃機能、交通、學區All in One。（圖／業者提供）

買房一生一次、選擇應該更為慎重。從大環境來觀察，「三福宅邸」基地1公里以內涵蓋12年學區、彰化兒童公園等三大公園，尤其是生活機能，包含彰化車站、金馬路、家樂福商圈都是近距離，而國道1號、74號，都能輕鬆銜接交通網絡。另外，隨著捷運綠線延伸至彰化、彰東都市計劃等議題，彰化與台中將「親上加親」。

產品格局部分，「三福宅邸」格局動線規劃包含玄關通風換氣鞋櫃、廚房整體五金收納、工作陽台專屬收納掛架、洗滌槽等，這些都是要住進去才會發現要額外製作的實用功能，建商已經一應俱全都準備好了，尤其室內坪效規劃得宜，不浪費空間才能把錢花在刀口上。

▲「三福宅邸」此次再加碼除了建材配備全面提升，更推出3年免繳管理費的大禮包。（圖／業者提供）

值得一提的是，鉅陞國際開發專寵自住已經寵出口碑，此次再加碼，除了建材配備全面提升，選用全室木地板、更結合All in one的尊榮一條龍服務，包含客變、規劃、室內風格討論外，到交屋時也提供第三方驗屋、入厝派對。

最有誠意的則是交屋開始，免收部份暫收款、1年社區代管服務、3年免繳管理費，光是這些額外的負擔，就替住戶省下百萬元現金，擁有最核心地段、最適切產品以及最強大的售服，「有感建築」風潮將席捲彰化市。