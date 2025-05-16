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集蛋黃機能、交通、學區All in One　六都外超級霸主成自住新指標

▲▼ 彰化「三福宅邸」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅陞國際開發選址彰化市最核心地段，推出首發案「三福宅邸」，搶攻市場。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

房市全面進入自住為王的時代，符合購屋族需求的產品、格局、坪數、規劃、總價以及最重要的後續服務，才能在市場中「適者生存」，近年來全台房市漲幅集中在六都，此時此刻，也讓非六都卻擁有優良生活機能的地區，有望仰角返攻。

根據實價登錄揭露，以台中市2025年最新的預售屋交易狀況來看，台中市蛋黃區西屯區的平均預售屋單價來到每坪79.02萬元，相較2024年全年每坪73.34 萬元，季漲幅約7%。

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而身為六都以外第一大縣的彰化縣蛋黃區彰化市2025年預售屋平均單價為39.24萬元，相較2024年全年平均單價為36.62萬元，季漲幅同樣是7％。

▲▼ 彰化「三福宅邸」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中彰化相同的漲幅，在不同的基期底下，未來彰化縣房市的保值性，有望超車台中。（圖／業者提供）

換句話說，相同的漲幅，在不同的基期底下，目前台中市蛋黃區2房已飆升到總價2000萬元左上，未來彰化縣房市的保值性，有望超車台中，以相同坪數、規劃的28坪2房產品，僅相隔一縣、甚至是一橋之隔，房價就能夠差距500萬元左右，尤其是已經發展相當成熟、又有捷運延伸議題的彰化市，更有望狹帶地利之便，仰角返攻。

目前觀察開發商的腳步，更有不少知名建商選擇南下佈局，其中以「有感建築、專寵自住」作為經營理念的上櫃品牌鉅陞國際開發，就選址彰化市最核心地段，基地位於三民市場與永安商圈旁，推出首發案「三福宅邸」，帶進2至3房有感建築，讓不論是回鄉置產、首購自住、退休換屋族都能輕鬆入主市心。

「三福宅邸」業務副總劉杰盛表示：「彰化市剛需強勁，近年來更有回鄉購屋的需求出現，『三福宅邸』規劃28至34坪2至3房產品，設計以精緻、實用為核心，帶進過去鉅陞國際開發在七期推案的經驗，將每位客戶都當成VIP對待。」

▲▼ 彰化「三福宅邸」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 「三福宅邸」基地位於三民市場與永安商圈旁，集蛋黃機能、交通、學區All in One。（圖／業者提供）

▲▼ 彰化「三福宅邸」 。（圖／記者陳筱惠攝）

買房一生一次、選擇應該更為慎重。從大環境來觀察，「三福宅邸」基地1公里以內涵蓋12年學區、彰化兒童公園等三大公園，尤其是生活機能，包含彰化車站、金馬路、家樂福商圈都是近距離，而國道1號、74號，都能輕鬆銜接交通網絡。另外，隨著捷運綠線延伸至彰化、彰東都市計劃等議題，彰化與台中將「親上加親」。

產品格局部分，「三福宅邸」格局動線規劃包含玄關通風換氣鞋櫃、廚房整體五金收納、工作陽台專屬收納掛架、洗滌槽等，這些都是要住進去才會發現要額外製作的實用功能，建商已經一應俱全都準備好了，尤其室內坪效規劃得宜，不浪費空間才能把錢花在刀口上。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「三福宅邸」此次再加碼除了建材配備全面提升，更推出3年免繳管理費的大禮包。（圖／業者提供）

值得一提的是，鉅陞國際開發專寵自住已經寵出口碑，此次再加碼，除了建材配備全面提升，選用全室木地板、更結合All in one的尊榮一條龍服務，包含客變、規劃、室內風格討論外，到交屋時也提供第三方驗屋、入厝派對。

最有誠意的則是交屋開始，免收部份暫收款、1年社區代管服務、3年免繳管理費，光是這些額外的負擔，就替住戶省下百萬元現金，擁有最核心地段、最適切產品以及最強大的售服，「有感建築」風潮將席捲彰化市。

關鍵字：房市彰化自住鉅陞國際開發房價三福宅邸永安商圈三民商圈精華地彰化市捷運彰化縣

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