196億美能源廠工程款收不回　中鼎：應可逐年回收

▲中鼎今（17日）晚間8點30分召開重訊記者會。（圖／翻攝自證交所）

記者項瀚／綜合報導

中鼎幫美國再生能源公司興建煉油廠後，196.04億元款項拿不到，使中鼎今日股價跌停。今晚中鼎召開重訊記者會，表示評估該公司經營與財務狀況，認為「不是收不回來，而是逐年收回。」

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國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）16日發布重訊，代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

這消息在昨日一出，中鼎今日股價在午盤打入跌停價35.1元鎖死。今（17日）8點30分中鼎召開重訊記者會，針對此事件進行說明。

中鼎表示，GCEH是一間美國上下游垂直整合產製、產銷超低碳再生能源的公司，BKRF則是GCEH的全資子公司，而中鼎承攬BKRF工程是翻修老舊煉油廠，生產生質柴油。

BKRF以「履約爭議」為理由，未能支付中鼎工程款，而這款項將由GCEH去負擔。金額部分，中鼎截至目前應收帳款金額共計約196.04億元，占中鼎合併總資產比率約15.7%，先前均已依美國法律規定作有擔保設定。

中鼎表示：「全球ESG趨勢促使生質柴油市場需求強勁，加上美國政府對此產業有多項補助的支撐下，生質柴油產業前景看好，債權人（中鼎）經評估後認為GCEH有產業優勢，且BKRF已興建完成、開始生產，重整計畫核准後繼續營運，獲利可分延支付，逐年償還債務。」

中鼎何時可以開始收到錢？中鼎表示：「該廠在去年底完工，剛開始營運，不會馬上獲利，但該廠的生質柴油與通路大廠具買賣合約，營運風險得以控制，內部（中鼎）評估其有機會從明年開始支付債務，並可以逐年全數清償。」

至於多久回收完畢？目前尚未確認。中鼎表示：「依據法令，重整計畫會公告被清償計畫，但這計劃會跟GCEH的現金流相關，中鼎會滾動式調整內部對債務可被清償的規劃。」

今年是否會先提列減損？中鼎淨值196億元，是否面臨下市風險？中鼎表示：「公司與會計師做充分說明，今年預期不會全數提列減損，不會有淨值瞬間變0的問題，但基於保守於則，小額減損認列是有可能的。」

中鼎也強調：「近年集團新簽定單超過1000億元，在手工案量約達3200億元，集團合併現金及約當現金達337.8億，足以支應營運所需。」

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