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七期幼稚園被買光　頂級私校南移南屯

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中掀起明星私校南移熱潮，華盛頓幼兒園市政校與大都會探索幼兒園，也自七期與國家歌劇院周邊搬遷至單元二龍富路沿線。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期新市政中心最後一間幼稚園，去年由興富發（2542）代子公司碧江企業公告以37.94億元購入，也讓七期新市政中心周邊儼然成為幼兒園絕緣體，以台中國家歌劇院、台中市政府為中心的新市政中心內唯一一間「大都會幼兒園」2022年也被豪宅一哥聯聚建設以單坪301萬元價碼包下。

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不過，台中掀起明星私校南移熱潮，包含哈克尼斯國際實驗教育機構正式插旗南七期，而華盛頓幼兒園市政校與大都會探索幼兒園，也自七期與國家歌劇院周邊搬遷至單元二龍富路沿線，而華德福豐樂幼兒園則於年初落腳單元五，進一步點亮學區能量。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

南七期、市政核心單元二、單元五與十三期，除了道禾、迦美地、惠來熊蒙特梭利等明星私校紛紛落腳南屯，明道普霖斯頓亦早在2021年斥資逾10.5億元購入台安段土地，南移趨勢明確。

近期，羅布森股份有限公司再捐贈1億元給市府，預計於豐樂公園旁興建南屯第3座公共圖書館「羅布森圖書館」，不僅擴大購屋熱區，也驅動建商鎖定三代家庭與學齡買盤。

其中，位於文心森林公園旁的「哈克尼斯國際實驗教育機構」小學部，預計9月正式開學，現已開放招收小學一至三年級，並於近期舉行招生說明會，主打跨領域與國際導向教學，為區內注入新教育資源，也終結「無私小」空窗期，預料將成為家庭客心中首選。

市政核心部分，精銳建設早已佈局4筆逾2000坪基地，其中「精銳ABBA瑞至」以2032坪三面臨路格局、46與55坪四併純住宅為主力，樓高3.6米、戶戶三面採光，最高單價達81.2萬元。

預計2025年Q2公開的「雙橡園1518」，座落公益路黎新公園旁，鄰近李科永圖書館與黎明新村，周邊學校包括四季藝術幼兒園與大都會探索幼兒園，延續「超大基地只蓋一棟」理念，主打32、45、65坪三種南向產品。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南七期、市政核心單元二、單元五與十三期，成為明星私校搶進的區段。（圖／記者陳筱惠攝）

十三期方面，鉅虹建設積極推動「種籽計畫」，已完銷「天蒔」、「天麗」，並將於4月底在昌明段推出總銷百億元雙案「蒔荃」、「蒔美」。其中，「蒔荃」為23至28坪2房、「蒔美」則為3000坪基地、38至41坪3房產品，綠覆率高達2200坪，市場預估高樓層單價上看7字頭。

而13期推案目前集中昌明段，順天建設也於文心秀泰商場旁推出新案「MR.L」，主打45至90坪產品，首波實價揭露最高成交單價達81.1萬元，在區域中高端市場具高度關注度。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出:「明星私校與住宅市場長期具『互利效應』，家長型買盤多半願為學區配套支付更高溢價。當區域同時具備教育資源、品牌建商、生活圈與綠帶優勢時，即便總體經濟波動，仍具長線支撐，是自住與換屋客群最關注的首選。」

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關鍵字：私校南移風潮台中房市建商

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