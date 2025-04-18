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日勝生續卡關！　高雄車站大都更開跑投資額64億　

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高市府首度攜手台鐵公司推動都更，合作啟動高雄車站專用區公辦都更案招商，預估投資規模約64億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵南延進入高雄站，周邊開發進度深受外界矚目。高市府首度攜手台鐵公司推動都更，合作啟動高雄車站專用區公辦都更案招商，預估投資規模約64億元，將打造Ａ級商辦、商場空間，至於日勝生2019年得標的公辦都更案，持續卡關中。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

高雄市政府18日舉辦高雄車站專用區四、五公辦都更案首場招商說明會，高雄市副市長林欽榮表示，該案具高鐵南延與三鐵共構優勢，共有3塊基地參與都更，總面積約2000坪，現址為鐵路警察局、行控中心、長明派出所使用。

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▲該案具高鐵南延與三鐵共構優勢，共有3塊基地參與都更，總面積約2000坪，現址為鐵路警察局、行控中心、長明派出所使用。（圖／高雄市都發局提供）

高市府首度攜手台鐵推動公辦都更，全數為公有及台鐵土地，以站前第一環為核心，總投資規模預估約64億元，為高雄未來10年最具指標性的核心開發案之一，8月6日招商截止，18日吸引聯上實業、三地開發、東南水泥、皆豪集團、巴巴事業等多家大型建商參加。

林欽榮指出，2025年將是「車站大都更元年」，該都更案將導入國際級A辦、商業設施，並串連天棚園道打造連續人行友善開放空間，之後不排除打造地下街空間。

而周邊就是已完工的高雄新車站，台鐵表示，高雄車站現有商辦大樓將規劃為百貨與辦公使用，地面與地下空間聚焦餐飲與伴手禮零售，採租賃方式招商，最長可承租40年，旅館則以促參方式辦理。車專四、五開發完成後，台鐵深為大地主，分回房地將配置商場、餐飲、娛樂等設施，擴大商業量能。

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▲18日吸引聯上實業、三地開發、東南水泥、皆豪集團、巴巴事業等多家大型建商參加。（圖／記者張雅雲攝）

不過之前日勝生集團泰誠營造2019年得標的「高雄車站站東舊宿舍公辦都更案」，預計規劃1854戶，進度延宕多年，台鐵透露，受到全球局勢影響，該案因成本上漲，導致履約過程中產生爭議，實施者提出重新計算成本的要求，台鐵局則堅持以決標條件為基礎，目前雙方仍在協調階段，尚未達成共識。

高雄市不動產建築開發商業同業公會常務監事張家豪分析，去年9月受到金融管制及近期美國貿易關稅不確定性的影響，市場景氣有所放緩，投資氛圍趨於保守。然而，高雄車站周邊開發案的獨特定位，可望吸引不少建商採聯盟方式投資。

尤其之前高雄有左營新光三越商業空間的成功案例，高雄車站周邊的商業潛力同樣相當被看好，計畫中的商辦大樓，因高鐵帶來的便捷交通條件，具備極高的吸引力，隨著更多供給量進入市場，預計將形成群聚效應。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：高雄都更商業建商開發台鐵高雄車站高鐵南延日勝生

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