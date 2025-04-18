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全台最複雜都更案動土　關稅戰影響？皇翔：仍待觀察

記者項瀚／台北報導

全台最複雜都更案「永和大陳社區」單元3在今日動土，預計今年會搭接待中心，但是否在年底前推案還尚未確認。負責該案的皇翔建設表示：「房市是否受關稅戰影響，還是未知數，但大跌機率不高，現在大家比較保守，也不敢講怎麼樣，就先觀察一陣子。」

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▲▼ 永和大陳3 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台最複雜都更案「永和大陳社區」單元3在今（18日）動土。（圖／記者項瀚攝）

被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，其中單元3在今（18日）舉行動土儀式，負責該案的皇翔建設董事長廖年吉出席，但他維持低調風格，典禮結束後便離開會場，未接受媒體訪問。

「永和大陳社區」單元3基地面積3958坪，另外隔壁的單元4面積約3817坪，也由皇翔建設拿下，於去年11月簽約，目前正報核前置作業中。

事實上，「永和大陳社區」共有7單位，已全數到位，最先完成的是單元2現在已是屋齡4年的社區「勝開大地」，單元5～7都是由建商擔任實施者，單元5由茂德機構拿下、單元6、7則由漢皇集團規劃，而最後一塊拼圖單元1就在今年3月剛簽約完成，由遠雄拿下。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「永和大陳社區」共有7單位已全數到位。（表／記者項瀚製）

皇翔建設發言人游玉華受訪時表示：「大陳單元3預計在今年搭設接待中心，但何時推案還尚未確認。」至於對房市看法？她說：「最近變數真的比較大，但就像顏炳立說的，大跌機會不大，市場還有很多像是通膨因素等等，而新案是否降價要看地段。」

游玉華表示：「房市會不會受到關稅戰影響，都還是未知數，在尚未確認的情況下，大家都比較保守，也不敢講怎麼樣，就先觀察一陣子。」

負責該案代銷的新聯陽實業副總經理邱俊陽表示：「該案還有很多細項需要確認，今年會搭接待中心，但推案時間尚未確定是今年、還是明年，但這與市場景氣無關，而是整個案子的進程。」推案價格方面，則無多談。

大陳單元3都更案將興建4棟新建物，住宅部分共有3棟，樓高33~35層、地下6層，總住宅戶數達1157戶，另外1棟是地上9層、地下6層的市場和商辦大樓。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，永和老屋多、新案供給量少，剛需買盤穩定，大陳都更案雖不是永和傳統鬧區，但鄰近仁愛公園，又坐擁河案景觀，估推案價勢必會站上百萬元，觀察永和近來幾場新案，像是「頂溪大苑」、「新碩永傳」、「M PLUS」成交價都已突破百萬。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：都更永和大陳改建皇翔房價大家房屋林明賜新聯陽

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