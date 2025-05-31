購屋銀行核貸差73萬！買方反悔拒簽約　提告請求返還10萬斡旋金

▲林男下斡旋議價後，因銀行核貸問題反悔不簽約，提告請求返還斡旋金。（示意圖／資料畫面）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名林姓男子相中一處房屋，並透過房仲支付10萬元斡旋金委託議價，未料買賣雙方談妥要簽立買賣契約時，林男卻因銀行核貸問題反悔、不簽契約，要求賣方退還10萬元斡旋金未果，因此提告請求返還。台南地院法官審理後，駁回林男請求，判處賣方免退還斡旋金。全案可上訴。

判決書指出，林男有意購買台南一處開價2400萬之房屋，出價2250萬委託仲介與賣方議價；林男表示，當時房仲要求他先交付10萬元斡旋金以表誠意，他遂於113年4月22日簽下不動產買賣意願書，並交付10萬元，當時林男明確向仲介表示，銀行核貸須達到他出價之8成、即1800萬元才能簽定買賣契約，但房仲卻未將該條件寫入買賣意願書中，事後林男因銀行核貸額僅1727萬，且還要求他母親擔任連帶保證人，故無法續行簽訂買賣契約，雙方買賣未成立，他要求賣方退還10萬斡旋金未果，因此提告請求返還。

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對此，賣方則表示，陳男113年4月23日晚間簽立買賣意願書，並預定於4月26日中午簽訂買賣契約，惟負責該案的仲介突然告知林男不買了，並表示斡旋金會充作違約金，賣方並於5月7日拿到該筆款項，依照買賣意願書之約定，斡旋金已轉為訂金，且係林男違約，可依約沒收訂金。

台南地院法官審酌，買賣意願書中第4條記載「斡旋金轉為訂金後因可歸責於買方之事由致無法簽訂買賣契約時，訂金由賣方沒收」；而林男所稱之「銀行核貸須達8成」一事，並未記載於合約中。法官認為，林男因貸款問題不願簽立買賣契約，屬「可歸責於買方之事由而無法簽訂買賣契約」，應依買賣意願書規定，訂金由賣方沒收，因此林男請求返還10萬元為無理由，予以駁回。可上訴。