買露臺戶「喝咖啡看美景」超幸福？　過來人曝3缺點：垃圾聚集台

▲大露台的房子該買嗎？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人買房會挑選有陽台或露台的物件，可以靈活運用室外空間，就有網友好奇，有些大樓會有少數露台戶，想到可以在陽台種花、種菜，還能揪好友一起烤肉，感覺是一件很幸福的事情，不曉得實際住進去的狀況如何。貼文曝光，過來人狂搖頭，生活並不如想像美好，「根本是垃圾聚集台」。

有網友在PTT發文，有些大樓提供數量稀少的露台戶，住戶可以在露台上種花、種菜、健身，甚至與親朋好友一起烤肉，如果遇到好天氣，擺張桌子跟椅子，就可以邊喝咖啡邊享用美味的早餐，開啟美好的一天，「真的有人住過這種特殊戶嗎？是什麼感覺？感覺整個幸福感增加嗎？是否同時享有大樓社區和鄉下透天院子的優點？」

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貼文曝光，一票人搖頭，「朋友家的露台戶在低樓層，常常有垃圾從樓上丟下來，因為找不到是誰丟的，屋主滿苦惱的樣子」、「同事家為了狗買三樓大露台戶，結果樓上丟雞骨頭跟廚餘下來」、「一天到晚被丟垃圾雜物，整天在群組裡面找人」、「會有滿滿的煙蒂可以撿」、「朋友就住低樓層，真的很多亂丟垃圾的」。

除了環境髒亂外，還有人提到缺乏隱私，且台灣氣候不適合，「很麻煩要常常整理，台灣空氣很髒，沒個幾天地板、桌子都會是灰」、「台灣氣候高溫多雨潮濕」、「等下地震導致大樓磁磚剝落砸下來，砸碎你的遮雨棚你也不知道找誰賠」、「低樓層露台沒隱私，加蓋也是違建」。