30歲子女薪水太低！焊接工老爸為幫圓「買房夢」　加入詐團淪車手

▲施男因成年子女薪水太低，為幫圓買房夢，鋌而走險加入詐團。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名施姓男子113年加入詐團組織，參與計畫向被害人曾婦詐取錢財，並由詐團指派施男擔任取款車手，未料曾婦早察覺異狀，施男一現身取款後即遭埋伏警方逮捕、並依法起訴。施男出庭時供稱，子女已成年、30多歲了，但薪水太低，因此才向身為父親的他開口、請求協助買房，但施男拿不出這麼多錢，只好鋌而走險加入詐團行騙。新竹地院法官審理後，依詐欺取財未遂罪，判處施男有期徒刑1年7月。全案可上訴。

判決書指出，施男於113年10月加入詐團組織群組，而該詐團在施男加入前就已盯上被害人曾婦，以通訊軟體偽裝成加拿大籍帥氣軍官，謊稱有大筆獎勵金未能簽收，希望曾婦能幫忙，代墊運費云云。曾婦不疑有他，陸續支付新台幣10萬2500元款項；待施男加入後，詐團再度向曾婦佯稱獎勵金包裹卡在杜拜海關，故技重施要求曾婦支付通行費20萬元，但這次曾婦起疑報警，假意配合詐團相約在新竹一處超商面交20萬元現金，待車手施男現身取款時，當即遭埋伏警力逮捕，隨後依法將施起訴。

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施男落網後供稱，詐團車手所得均係從收取款項內抽成獲得報酬，然本案20萬元未能取款成功，即遭警方逮捕，因此全無犯罪所得；施男自述犯罪動機係成年的30歲子女薪水太低，但仍想買房成家，因此向身為父親的他開口求助；但施學歷高職畢業，從事焊接工，月薪僅4至5萬元，還須扶養配偶，實在拿不出錢幫子女買房，因此才會鋌而走險加入詐團。

新竹地院法官審酌，施男並非無工作能力，但不思腳踏實地賺錢，為賺取快錢而加入詐團成為車手，危害社會秩序甚鉅，即便從事詐團最下游的車手工作，且犯行僅屬未遂，但亦不應輕縱，且施男在偵訊中屢屢否認，直到移審法院後才改口認罪，雖與被害人達成和解，但卻又分文未給付賠償，犯後態度並非特別良好，考量一切情狀後，依詐欺取財未遂判處施男有期徒刑1年7月。可上訴。