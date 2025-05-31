繼續租屋！身邊的人「不買房」都是1原因　網愣：這超奢華的

▲原PO身邊很多人選擇租屋。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

坪數小的房子常被稱作「鳥籠屋」，近日有網友發文表示，他認識很多租在10多坪套房的人，而他們不想買房的原因，都是因為不想買「鳥籠」，對此，他就想知道怎麼樣算鳥籠？要脫離鳥籠是不是不容易？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「要脫離鳥籠的坪數標準是幾坪」為標題發文，提到他認識不少住在10坪套房內人，但當他詢問租屋原因時，每個人都說不想要花錢買鳥籠。接著他就好奇，怎麼樣才不算鳥籠？結果他們就說，正三房、明房明廳、雙衛浴、獨立廚房、雙陽台才不算。

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不過原PO心想，如果按照現在的公設比來推，要達成那樣的條件少說也要50坪才有機會達到吧？要脫離鳥籠的話，標準是不是很高？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「室內25～28坪，其實夫妻、小孩很舒服了」、「室內至少30坪起跳，不然很難住人」、「不打算生小孩的話，兩房一衛就很夠用啊」、「室內30坪，還能活得像人」、「一個人15坪、2個人25坪、3個人30坪」、「雙陽台，這超奢的」。

也有網友則說，「其實買不起房的人，多數去租房也都是租鳥籠」、「租房仔說租不如買，但租套房」、「北部至少室內要15～20坪，南部至少要40坪，不然真的太小，那種『不想買鳥籠』都是自慰的說法，你租也是租鳥籠啊」。話題引發討論。