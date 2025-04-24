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鄰近好市多！3.9億精華地無人繼承　新竹市總計逾2千筆未辦登記

▲台北101觀景台俯瞰圖，101樓打造世界最高空中花園，89樓人氣360度人氣打卡點，5樓售票口觀光人潮、票價、大巨蛋、大台北空景▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 新竹市政府日前公告2025年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有2,122筆土地、99棟建物。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳致平／綜合報導

新竹市政府日前公告2025年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有2,122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過新台幣37億元，其中單筆最高價值高達3.9億元。對此，市府特別提醒，為了保照自身權益，繼承人應及時完成繼承登記，避免影響財產處分及權利行使。

新市府地政處表示，依《土地法》第73條及第73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，超過期限逾1個月，處應納登記費額1倍罰鍰，最高達20倍。若超過1年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年4月1日公告。

地政處強調，公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理15年；如果在列冊期間屆滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲其中一筆未辦繼承登記的土地位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。（示意圖／記者林育綾攝）

地政處統計，今年度公告逾期未辦繼承登記計有551位被繼承人，2,122筆土地、99棟建物，土地持分總面積約26公頃，以2025年度土地公告現值計算，土地總價值逾37億元，其中單筆最高的位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。

此外，地政處補充，截至今年3月底，新竹市全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共有8,389筆土地、324棟建物，公告現值合計逾66億元，提醒民眾若想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」了解詳細內容。

地政處呼籲，依《民法》規定，繼承人均享有平等繼承權，不論性別、婚姻狀況，皆具相同法律地位。為保障個人財產權益，請尚未辦理繼承的民眾儘速洽詢各地政事務所，完成繼承登記，以免權益受損。

關鍵字：新竹市繼承登記不動產地政處光埔重劃區

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