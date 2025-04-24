【廣編】「長虹MVP」9字頭搶進台北雙星特區　廣受首購通勤族青睞

▲「長虹MVP」同時串聯西門町觀光資源，精準掌握未來增值動能。

圖、文／新聯陽提供

台北西區迎來重大轉型契機，由知名建商長虹建設推出的指標案「長虹MVP」選址於西門町康定路與峨嵋街口，緊鄰「西區門戶計畫」核心地段，開案即熱銷逾五成，吸引市場高度關注。該案以「9字頭」輕盈價格進軍北市核心，對比周邊大同區實價登錄已突破133萬元，新北中永和、三重等區開價也紛紛站上百萬，親民門檻更顯珍稀，成功擄獲金融圈、科技業、自營商、醫師與首購通勤族的目光。

「長虹MVP」所在位置屬於全台北最大都市計畫——「西區門戶計畫」的發展核心。該計畫整體開發面積達440公頃，涵蓋六鐵共構的台北車站、北門歷史建築聚落與國際級商辦群，預估將帶動千億產值與超過1.6萬個就業機會，指標性建設國際CBD核心「台北雙星C1D1」摩天雙塔預計於2027年底完工。

位處發展軸心，「長虹MVP」同時串聯西門町觀光資源，精準掌握未來增值動能。基地面積458坪，規劃地上22層、地下6層地標級建築，主力坪數14至26坪，正對電影主題公園，坐擁城市綠意與潮流文化。步行可至捷運西門站，生活圈涵蓋電影街、誠品生活、唐吉訶德、異國美食、完整學區與醫療資源，一應俱全。現正推出「訂簽7%方案」，無論首購自住或資產配置皆為極具吸引力的選擇。

預約專線｜02 2302 8888

接待會館｜台北市萬華區康定路24號1樓

官方網站｜https://www.newland.tw/one/MVP/

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