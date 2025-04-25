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「買預售vs.買成屋？」價格優勢消失　10區單價差不到5萬元

▲▼ 桃園客運園區,海悅總經理王俊傑 。（圖／記者項瀚攝）

▲統計全台有10大行政區，成屋、預售每坪均價僅差距5萬元內，凸顯預售的高CP值。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

成屋價格優勢不再 ！統計全台有10大行政區，成屋、預售每坪均價僅差距5萬元內，凸顯預售的高CP值。其中，價差最小的是桃園大園區，每坪差價僅1.5萬元，其次是高雄仁武、新北三峽、桃園觀音、台南歸仁區，價差都不超過4萬元。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

《591實價登錄》統計2024年七都成屋、預售屋成交單價差距最小的10大行政區，平均每坪價差都不足5萬元，打破預售屋給人貴鬆鬆的印象。

《591房屋交易網》新聞公關組副主任畢務潔表示：「成屋雖然『看得到、摸得到』，卻也存在貸款不易，對不少購屋族來說，同樣預算下，除非立即有居住需求，不然預售具付款彈性、受限貸衝擊較小，再把未來增值性考量進去，更勝一籌。」

▲▼ 。（圖／591統計）

▲2024年七都預售與成屋價差的最小10個行政區。（圖／591統計）

觀察這10大行政區，價差最小的是桃園大園區，去年預售屋成交單價為32.8萬元、成屋為31.3萬元，兩者僅相差1.5萬元。

畢務潔表示：「大園區目前交易熱區集中在客運園區、青埔特區，兩區建案競爭激烈，呈現『成屋新、預售多』的狀況，進一步拉近預售與成屋價格。」

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆進一步解釋：「客運園區內預售、成屋存在有感的價差，中古屋行情在2字頭、新案則來到3字頭，甚至接近4字頭，而統計結果顯示出大園區預售、成屋價差小，主要是因去年青埔一帶有不少5~6字頭成屋交易，且客運園區還在開發初期，成屋交易筆數相對少。」

其次是高雄仁武區，畢務潔表示：「預售與成屋每坪價差約2.3萬元，仁武房價多落在3字頭，磁吸高雄年輕首購族，因此買氣也多集中於屋齡較新的大樓，壓縮成屋與預售價差。」

第三名是三峽區，價差約3.2萬元，也是新北唯一上榜的。畢務潔表示：「當地成屋交易多在房價較高的北大特區，而預售則轉向開發潛力區域布局，出現『高價成屋、低價預售』結構，讓預售更顯划算。」

第四名是桃園觀音區，價差約3.8萬元。畢務潔表示：「成屋與預售供給都集中在草漯重劃區，該區新案供給湧現，但由於目前生活機能尚未到位，建商開價趨於務實，不過對於想提前卡位區域紅利的買方來說，預售反而更具吸引力。」

第五名是台南歸仁，成屋、預售每坪均價也不超過4萬元。畢務潔表示：「該區交易集中在高鐵特區周邊，過去以投資買盤為主，打炒房後投資客退場，預售開價回歸合理，與成屋貼近。」

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關鍵字：房價成屋預售價差貸款優勢591大園三峽仁武觀音

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