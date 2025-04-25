新北15年共構宅「單價破111萬」再寫高　在地：買方只看總價

記者項瀚／台北報導

板橋新埔15年捷運共構宅以每坪111萬元成交，再寫新高價，在地房仲認為，此價碼合理，買方在意的不是單價，是總價。信義房屋專家補充，當前房市冷凍、自用當道，觀察雙北市中心房價表現相對穩定，尤其是具捷運機能、低總價物件。

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▲板橋新埔15年捷運共構宅以每坪111萬元，再寫新高。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，板橋新埔站共構宅「新巨蛋」在前年單價破百萬元，登上媒體版面，近期實價揭露，該社區38樓戶以1700萬元交易，權狀15.32坪，拆算單價111萬元，行情再度躍升，再寫新高價。

「豪宅阿亮」、大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「新板預售案賣到120萬元以上，雖然新巨蛋屋齡15年，但成交單價慢慢墊高，單價破110萬元並不意外，該社區位於新埔站，可說是板橋第二高價的地段了。」

江志亮進一步表示：「新巨蛋坪數小並可規劃夾層，實際使用空間更大，也容易因裝潢而提高價格，面對破百萬單價，買方接受度還是很高，因為他們是用總價來看，1000多萬元買到新北精華地段、樓下就是捷運的房子，仍有市場。」

江志亮觀察：「新巨蛋轉手交易量一直都不小，很多買方都是由租轉買，繳租金不如繳房貸，客層方面大多是單身族、頂客族，且經濟實力普遍不差，我就遇過有醫生來買的。」

▲板橋新埔共構宅「新巨蛋」近期成交行情整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「當前房市景氣不佳，市場自用當道，機能成熟的舊市區搭配便利的捷運系統，再來個低總價，符合許多小資族首購的需求，房價表現就會相對穩定。」

曾敬德指出，雙北市中心的捷運聯開宅，向來市場接受度都頗高，以先前頗具話題性的三重聯開案「潤泰CITY PARK」來說，即使面對去年919的房市大利空，但自用客群仍埋單，目前實登百戶，均價破百萬，最高單價114.5萬元，也是新北聯開宅中最高價。

▲「潤泰CITY PARK」最高成交單價114.5萬元，為新北市最高價的捷運聯開宅。（圖／記者項瀚攝）

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