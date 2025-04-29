社區1樓是店面「加分還扣分」？　建商指一狀況是特例

▲社區1樓是店面，加分還扣分？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

社區1樓是店面，加分還扣分？建商業者表示，現在年輕人越來越講究機能，需要店面，而若建商能引薦「有質感」的店家，在房屋銷售上一定會是大大加分，對此有業者投資咖啡廳，希望未來導入到新案的店面中。

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自家社區1樓規劃店面，到底是加分、還是扣分？這個話題經常在網路上引發討論，有些人覺得加分，因為可增加生活機能，又可降低公設比；但也有人覺得是扣分，認為1樓規劃店面將破壞社區質感。

寶和建設總經理張應偉表示：「現在的年輕人，最怕的其實就是聽不到seven的叮咚聲，如果便利商店離住家超過兩個街廓，可能就受不了了，住宅與商業混合的模式被大多購屋族接受，店面是可以為社區加分的。」

張應偉進一步表示：「在銷售房屋的過程中，買方可能會對未來社區1樓店面的使用，帶有疑慮，因此如果有優質、有質感、夠實用的業者承租，更能讓購屋族放心，更是加分中的加分。」

舉例來說，由鑫建築、聯碩地產、馥鈺實業、寶和建設共同投資的「SHUU dessert」就是追求高質感的咖啡廳，張應偉表示：「未來就希望將這品牌導入公司推案社區的1樓，可能是公司持有店面經營，也可能是售後回租，但無論如何，對購屋族來說，我想會是一個加分項目。」

▲「SHUU dessert」第一家旗艦店日前在永和頂溪商圈開幕。（圖／記者項瀚攝）

「SHUU dessert」第一家旗艦店日前在永和頂溪商圈開幕，有趣的是，這間店的股東都是房地產業者，而這間百坪透店即為鑫建築的祖產，該區也是鑫建築的都更基地。

鑫建築執行長許峻豪表示：「該都更整合基地586坪，25年前地主只有10人，經過多年轉手及繼承，如今地主已多達65人，約有6成仍是許家人，目前全案整合進度約7成，未來預計興建地下6層、地上31層建築。」

不過，都更本就需長時間的整合溝通，因此許峻豪也想善加利用這棟祖產，創造更多的價值，在友人介紹下便買下在北市具有名氣、會員人數超過上千人的甜點店「SHUU dessert」品牌，並找了好朋友寶和建設、聯碩地產一起出資開店。

事實上，都更老屋活化利用，相當常見，尤其是在市中心地段。舉例來說，富邦建設10年前標下大安區合作金庫前宿舍，該老屋位於信義路四段巷內、捷運大安站旁，富邦取得後改造成「富藝旅」，由於空間夠大，結合藝術與美食等元素，另在建物拆除前也舉辦藝術展覽。

▲都更老屋活化利用，相當常見，尤其是在市中心地段。（圖／記者項瀚攝）

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