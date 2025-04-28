沒開冷氣！2個月用電「飆到900度」　台電揪元凶：關機仍耗電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「最近收到電費單，整個嚇死！」最近有網友表示，明明1到3月幾乎沒人在家，也沒開冷氣，電費單上卻出現高達900度的用電量。回想去年同時期，家裡擠了五個人天天在家工作，自己24小時不出門，也才用掉1018度電，讓他直呼絕對有問題！後來申請台電免費的「查漏電」服務，才發現家裡疑似有冷氣在偷偷狂吃電。

這名網友在Threads表示，1～3月幾乎沒人在家，也沒有在開冷氣，兩個月下來卻用了900度的電。回想去年同時期，家裡擠了5個人，天天在家工作，當時他24小時都沒出門，也才用掉1018度的電，「這絕對有問題！」後來，他發現台電有「查漏電」的免費服務，便上網預約，很快就約好時間。

台電技師來家裡，用鉤子勾了一下總電閘，表示沒有漏電，但電流讀數有點高，有6A，這絕對不正常。接著兩人一個一個關閉電閘，測試是哪條線在狂吃電，「結果發現凶手應該是某品牌的冷氣。」

他指出，一台品牌冷氣關機後的待機電流是0.6A，另一個品牌關機後僅0.02A，差了整整30倍，而且家裡那種高待機耗電的冷氣有四台，總共偷吃2.4A的電流。除此之外，還發現一條奇妙的延長線，拔掉也能減少0.4A的電流。最後把問題電器全部切掉後，家裡的待機電流才降到2A左右，只剩下冰箱和除濕機在運轉。

原PO忍不住表示，「有時候為了省電，在那邊忍耐不開冷氣，不如找出這些偷吃電的東西，效果應該會更好。」不過，接下來還是要觀察看看下期電費帳單是多少錢。

貼文引發議論，「跟我之前一樣！結果發現是舊冰箱在漏電，害我每個月多了2-3000千，換完冰箱就好了」、「看到之後我立刻去拔延長線。」不過，原PO沒有明講冷氣品牌，只提醒其他人，「一分錢一分貨，要用好幾年的東西不要省。」

還有過來人分享，「這…還不夠刺激，4個大人的公寓住宅，連兩期1900度左右，也是找台電來測試電表」，結果確認沒被偷接電，表也沒壞，只好整戶斷電再一個電器個別測耗電，看哪個電器狂吃電，最後才發現是加壓馬達，「洗澡6-7分鐘跳會一度電，瘋掉。」

※本文獲原PO授權引用。