買房卻挨酸買到高點！一票「坐等房價跌」　網風向一面倒：合理

▲原PO最近好不容易買到喜歡的房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房後，是否還會持續關注房市資訊？近日有網友發文表示，他近日好不容易買到一間房，並持續關注房市資訊，結果就注意到有不少人一直嚷嚷著，要等房市崩跌再進場，因此他就想知道，大家都是怎麼看待這群人呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「已經買房的人是怎麼看待一直喊房價崩跌的人呢」為標題發文，提到他近日終於存到頭期款，也買了一間要自住的房子。他的成交價落在2000萬元左右，事後他也持續關注房市資訊，結果就發現有一群人一直說，要等房市崩跌再進場。

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除此之外，這群人也會嘲諷最近買房的人，覺得那是買到高點了，根本就是盤子。對此，原PO認為，好像不管在什麼時間點，都會有人看衰房市，大家都是怎麼看待這些人的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我買房了，但還是希望房價應該要下跌，這個不健康的房地產價格已經嚴重影響台灣的產業」、「跌了最好，現在的房價根本懲罰認真工作的人」、「我也買了，但仍然覺得房價真的很誇張的很高，稍微跌一下我覺得比較合理啊，反正又沒有要賣」、「跌了對大家也有好處，要換房也比較便宜」。也有網友說，「自住房，怎麼跌都無感」。