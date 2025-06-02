從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

▲邵永添認真作畫的模樣，幾乎讓人忘卻他真實身分其實是位建商集團總裁。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣私人美術館日益興起，位在高雄鼓山區的「金馬賓館當代美術館」，卻是唯一由軍人驛站蛻變的藝術殿堂，成了高雄觀光新踩點，官網上60多位國內外藝術家中，邵永添反戴鴨舌帽、臉上掛著防護眼鏡，身著被繽紛顏料潑灑的工作圍裙。

這位因為「歡喜」而創作的藝術家，幾乎讓人忘卻他真實身分其實是建商集團總裁；4月15日北投晶泉丰旅開幕當天，高雄晶英行館拋出震撼彈，宣布與晶華解約，轉向加盟萬豪酒店集團，背後業主就是御盟集團總裁邵永添。

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今年58歲的邵永添，個人風格鮮明，追求高品質在業界出了名，由高雄建商起家，旗下事業包括御盟建設、皇品營造、晶英國際行館、御盟國際驛館酒店式公寓及多間高價位餐廳，每個投資項目精心打造，他都以「作品」稱之，是國內外設計大獎的常勝軍，近年更斜槓化身藝術家，與女兒一起經營美術館。

「我要買他房子，被他面試2小時，總價1880萬的普通宅而已，想談價的客戶他都要親自聊，就像身家調查，還講了很多人生大道理。」高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀告訴CTWANT記者，御盟在高雄推案量不大，這20年也才蓋300多戶，房子都自己銷售，謝哲耀正是少數已購客之一。

▲邵永添因念藝術的女兒邵雅曼標下金馬賓館改造成美術館，自己也投入創作成為藝術家。

儘管買房還要身家調查，謝哲耀仍讚賞有佳，「房子真的蓋的不錯，他這樣篩選，客戶質很好，我反而買的放心。光飯店餐廳禁10歲以下入住及吃飯，就知道他是有堅持(質感)的人。」也因此，御盟建案的開價在市場上往往高出2成，「但客戶認同產品，高一點還是會有人買單。」

龍寶建設董事長張麗莉則形容邵永添，「覺得有點臭屁臭屁的，但是有時也言之有物，講話常常語不驚人死不休。」據了解，邵永添至今還用第一代舊款手機，完全不能收照片訊息，開的是一部幾十年的賓士吉普車，「他一直很有自己的想法。」

邵永添1967年生於高雄阿蓮大岡山下的一戶務農人家，他在官網上自我介紹，7歲經歷高燒40度昏迷、掉落池塘險滅頂、子彈打斷大動脈，失血過多，是接連被閻羅王拒收的窮小孩。

他也曾自曝，因家中務農收入不多，跟同儕相處常感到自卑，貧困環境下成長的他，因此培養出生意頭腦，撿蝸牛、撿彈頭、抓蟲子去賣，賺取零用錢，只因他想做「分配者」。

▲邵永添追求高品質，曾在晶英行館興建時爬上鷹架親自勘查外牆工程。

也因從小不想被瞧不起，他立志要當商人、賺大錢，省立鳳山商工畢業，18歲就带著全部家當500元，離鄉背井去城市打拚，曾做過模具學徒、送貨員、出版社業務…等。

邵永添的表哥是名建設公司老闆，在那經濟起飛、綁架案頻傳的年代，邵永添被找去當司機兼保鑣，因緣際會進入不動産。25歲自立門戶開了家代銷公司，但一年後就宣告倒閉，當時他負債300萬元，一手抱著女兒，另一手牽著肚裡懷著兒子的太太，「我真的不知道要怎麼跑路，所以我就回去跪在玄天上帝的案前。我跟祂說，如果祢讓我不用跑路，讓我可以順利的把孩子養大，我以後都聽祢的。」邵永添說。

他用3年的時間還清負債，1997年他二次創業成立御盟建設；2011年開始籌畫興建晶英行館，並於2017年落成開幕。

邵永添追求極致的特質在飯店興建期間發揮的淋漓盡致，為保證房間內為無塵環境，他在天花板封板前親自逐一檢查；並要求飯店冷熱水管用與不鏽鋼吸管同為食品級的304不鏽鋼打造；飯店內的所有用水，也經層層過濾，連沖馬桶的水，都可以生飲。

行館的裝潢設計與服務，更是在開幕後連年得獎，包括曾拿下全球奢華酒店大獎的全球最佳藝術奢華酒店大獎首獎。經統計，營運7年間，至少拿到48座獎項的肯定。

而讓邵永添一頭栽入藝術領域，則純屬意外。2016年，高雄都發局將建於1967年、幾乎成廢墟的金馬賓館拿出來招標，邵永添學藝術管理碩士的女兒邵雅曼，為了應付朋友拿了標單，「誰知道一拿回來，家裡的玉皇大帝就發爐了。」虔誠的邵永添，只好硬著頭皮標下。

▲御盟旗下「The Ukai Taipei」位於北市信義區微風南山46樓星空塔，是一家米其林鐵板燒餐廳，能邊品嚐料理邊俯瞰台北美景。

在邵家父女倆的改造下，曾經是軍人驛站的「金馬賓館當代美術館」2018年開幕，為了給女兒辦公室增添色彩，邵永添拾筆畫了2幅油畫，開啟他創作人生，這一畫就停不下來了，不過急性子的他覺得油畫乾得太慢，後來改作壓克力創作，同年即在自家美術館開畫展。

邵永添用不到30年的光陰，就從3人小公司，將御盟發展成現今500名員工的規模，旗下事業體晶英國際行館、御盟國際驛館酒店式公寓都走五星奢華路線；經營的餐廳有「SSAW春生夏秋藏冬」「雲垂樓」「ALIEN ALL-DAY LOUNGE」，以及日本名酒「獺祭」首家海外酒吧「獺祭吧」，並與日本頂級餐飲集團UKAI 攜手「高雄UKAI亭」、南山微風46樓高空餐廳「The UKAI台北」，皆是禮聘國際團隊重金打造，裝潢奢華氣派，並提供極致美食與服務。

邵永添和邵雅曼受訪曾提到，期望家族企業打造一個國際級精品集團，而這次將晶英行館改掛萬豪旗下奢華品牌「然一酒店」，在父女倆力拼的國際精品版圖裡，再下一城。

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