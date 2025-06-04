冷氣別用1物清潔！家電老闆抖嚴重後果　苦主點頭：整台報銷

▲裝修行老闆娘發現有同行在販賣「冷氣噴霧」，感到非常傻眼。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著天氣變熱，許多人已經開始吹冷氣，也要定期清洗冷氣濾網，才不會讓冷房效果降低。不過，有一名裝修行老闆娘發現，有同行在販售「冷氣噴霧」，號稱可以清潔冷氣，讓她十分傻眼，因為反而會傷害冷氣，結果引發網友共鳴，釣出不少苦主的慘痛經驗。

老闆娘在TikTok平台貼出影片提到，她滑手機看到冷氣同行在賣「冷氣噴霧」，令她相當無言，整個拳頭都硬了。她強調，冷氣不能自己噴，後果很嚴重，會傷害裡面的鰭片。師傅在清潔的時候，都是噴完馬上沖水，但一般民眾都不會這樣做，就會繼續腐蝕，「這樣會出大事」。

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▲老闆娘警告使用「冷氣噴霧」的嚴重後果。（圖／翻攝自blancaliao_TikTok）

老闆娘更指出，以為自己孤陋寡聞，冷氣噴霧中竟然還添加綠茶香氛，氣得痛罵：「香氛、香水是冷氣最害怕的味道」，容易卡在裡面，認為有些錢該賺可以賺，不該賺的錢，明明在這個行業，卻還這樣做，覺得十分不妥，「身為同業，就要站在消費者立場，給予相對應的服務，而不是造成所有產業鏈的困擾」。

影片曝光後，引發一陣討論，不少苦主哀號：「以前就是買了各大通路在賣的噴劑來噴，噴了沒沖掉鰭片黏黏的，就像闆娘說的久了會腐蝕，漏冷媒了」、「我之前買來噴過，後來冷氣壞掉直接換一台」、「對，害我有幾處白白的…噴過一次就沒用了，直接清水沖」、「我也買過，洗冷氣師傅說那種東西真的不要噴…」。

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