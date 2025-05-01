房市反彈「曇花一現」　4月移轉棟數月減7.3%

▲六都地政局公布買賣移轉棟數，共達1萬6876棟，較上月減少7.3%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

3月房市交易量悄悄反彈，但卻曇花一現，最新公布的4月六都移轉棟數月減7.3%。專家分析，4月主要反應2、3月市況，當時傳出台積電赴美投資消息，使得台積電概念區買氣修正，此外又有川普關稅等問題，Q2市況恐不樂觀。

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今（1日）六都地政局公布買賣移轉棟數，共達1萬6876棟，較上月減少7.3%，而對比去年同期，則大幅下降26.3%。從月變化來看，台中、高雄下降最多。

▲六都4月買賣移轉棟數統計。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心資深執行長張旭嵐表示：「4月買賣移轉棟數主要反應2、3月的交易狀況，由於3月初台積電宣布將強化赴美投資，國內民眾憂心台積電在台建廠計畫生變，也因此台中、高雄部分距離廠區較遠的台積宅概念區，買氣略有修正。」

此外，張旭嵐表示：「今年銀行的房貸業務依然保守，4月甚至部分行庫傳出從嚴認定申貸者的所得條件，且各行庫仍有貸款排撥的情況，因此買家撥款交屋登記的時間也有所延遲，導致4月的買賣移轉表現持續收斂。」

▲觀察六都4月買賣移轉棟數月變化，其中以台中、高雄下降最多。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「在去年9月央行第七波信用管制過後，交易量其實在3月已經悄悄回神，雖然勢必不如去年同期，但也呈現打底之勢，但在4月初適逢川普攪局，致使4月全台延續不了3月回溫買氣，從目前市況來看，Ｑ2房市恐怕也不容樂觀。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「3月雖然交易量出現反彈，不過整體交易狀況還是呈現年減表現，4月修正下去，展望Q3由於基期還是較高，預估還是維持年減機率較高。」

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