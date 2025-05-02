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延長線「使用壽命曝光」　專家列3警訊：立即停止使用

延長線也有「使用壽命」！最多5年就要換　專家曝3警訊應注意

▲延長線使用壽命約為3至5年。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

延長線也有使用壽命！台灣曾發生多起疑似因延長線短路引發的火災案件，日本家務網站「saita」就指出，延長線的壽命約為3至5年，除了依照外觀可見的明顯破損來判斷外，如果僅因「還能用」就不及時汰換，是相當危險的事情，因此建議最長使用5年就要丟掉，以降低受傷或火災的風險。

為此，日本家務網站「saita」也列出3點情況，若延長線出現以下問題，即使購買未滿3至5年，也要立即停止使用，並更換新產品：

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1、插座插頭鬆動

如果插頭不穩，出現鬆動、晃動的狀況，難以順利插入和拔出，就意味著需要進行汰換。

2、延長線發燙

如果延長線或插頭發熱，內部很有可能出現問題，即使超過額定容量設備仍會變燙，建議同時檢查使用方式。

3、連接上的電器出問題

如果發現插進延長線的電器有任何異常，像是燈光閃爍，或是手機充電中途斷線，可能是延長線內部故障的徵兆。如果將電器直接插入一般插座，確認沒有問題，那就是延長線的磨損、老化引起的。

此外，若插頭融化或變形，或發現明顯老化痕跡，應立即停用。值得注意的是，延長線其實也是「消耗品」，如同家電一樣，使用久了就會愈來愈差，為了保障安全與舒適的生活，請務必檢查延長線的使用壽命，以免錯過更換的最佳時機。

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關鍵字：安全延長線火災插座家居

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