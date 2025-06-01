房價本來2500萬！建商突「加價100萬」折抵裝潢費　內行曝可能原因

▲用裝潢費用折抵房價，會有什麼影響嗎？（示意圖／記者許凱彰攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文透露，他最近看中一間房子，本來總價是2500萬元，但建商後來卻要改為2600萬元，然後裝潢費之後再折抵100萬元，因此他就想知道，這樣對買家來說會有什麼影響嗎？對此，信義房屋專家認為，應該是還好，同時點出建商這麼做的可能原因。

有網友在Dcard上，以「建商送裝潢變相折價對購屋者有什麼影響」為標題發文，提到他是首購族，最近看到一間不錯的新成屋，並在討論過後，講好總價是2500萬元。不過，他在付了10萬元之後，建商卻說怕實價登錄後，無法向其他客戶交代，所以總價要改為2600萬元，然後裝潢費會折抵100萬元。

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原PO心想，單就錢的部分來說，應該是沒有什麼關係，但這樣做的話，是合法的嗎？對買家來說，會不會有什麼其他的影響？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建商覺得『市價』100萬，但你不一定覺得有到100萬，不如讓建商幫你付你找的裝潢公司的費用，但我不知道可不可行」、「我自己是跟建商說，我要家電，不要裝潢，然後建商給我廠商的提貨券讓我自己選喜歡的家電」、「影響就是你房子沒有那個價值但實登卻有，到時候賣的時候可能裝潢的錢全部賠進去都不夠，就算不賣，到時也只能看別人漲」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，對買家的影響應該是「還好」，就是雙方自己的約定。至於建商為何要這麼做？他推測建商之前可能有賣出其他間，假設賣給其他人2600萬元，賣給原PO的價格卻是2500萬元，「到時候被人家發現，怕有人抱怨」，因此才會提出這個方式。