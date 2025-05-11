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關稅漲！百台「太空艙」外銷訂單被棄　業者嘆：只能降價求售

▲▼ 杜拜房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台幣兌美元暴力升值，海外不動產等於打了大折扣，詢問度大增。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到關稅影響，近年在台灣受到旅宿業者喜歡的太空艙，中國製造預計外銷至美國百台太空艙大單，因關稅大漲直接被棄單，台灣進口太空艙業者嘆，這批貨從定價一台248萬元，現在自砍20萬元，以228萬元求售，也算是關稅戰下的小確幸。

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關稅大戰之下，不少業種受到影響，近期再加上台幣暴力升值，近年在台灣受到旅宿業者喜歡的太空艙，中國製造預計外銷至美國百台太空艙大單，因關稅大漲直接被棄單，台灣進口太空艙業者嘆，這批貨從定價一台248萬元，現在自砍20萬元，以228萬元求售。

太空艙業者、台灣代理負責人黎炫秀說：「這批貨每艙面積約11.5坪，設備應有盡有，台幣定價一台248萬元，現在這百台已經製作的太空艙，反而砍價20萬元求售。目前已有人詢問，也算是關稅戰下的小確幸。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預計外銷至美國百台太空艙大單，因關稅大漲直接被棄單，台灣業者折扣20萬元求售。（圖／業者提供）

另外，海外置產也成為此波台幣升值資金的另一條路，薩馥國際不動產亞洲市場負責人許詠晴指出：「近期杜拜房市熱門，因杜拜主要貨幣迪拉姆（AED）與美金高度連結，美金走貶、換算台幣『等於9折買杜拜』。」購屋考察團預約已排到年底。

除了杜拜房產超夯外，普吉島同樣也是置產熱點，統計指出，台灣人在2024年泰國海外置產金額高達43億元泰銖，名列第三，過去，台灣人置產泰國集中曼谷，近來普吉島受惠多項利多，如普吉島機場擴建、娛樂城規劃、國際學校與高端旅宿進駐，市場預期房價將迎來十年大行情，也讓台灣買家持續加碼。

T.H GROUP集團特別在台中成立台灣辦公室，集團台灣籍總監Allen指出：「普吉島高端市場火熱，旺季日租金高達1.5萬元泰銖，一房難求，我們推出的AYANA海景公寓與山景VILLA，配合7%包租方案，廣受歡迎。」

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關鍵字：台幣升值海外置產關稅影響太空艙

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