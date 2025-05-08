【廣編】更勝信義計畫！迎川普關稅戰國際新局勢　凸顯林口AI霸主地位

▲「林口AI新創走廊」適合做亞洲據點、研發中心、運籌總部。示意圖。

【廣編特輯】

圖、文／富創得提供

川普關稅戰啟動，台灣比東南亞各國具備更多談判籌碼，尤其是在半導體、AI領域，台灣擁有全球最完整半導體供應鏈，台積電赴美擴大投資，不只再吸引高階技術人才，讓企業本身成就壯大，未來更能帶動台灣潛藏的隱形冠軍，一同進軍全球AI高科技市場．輝達、廣達等都是最好的案例。

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長遠來看，當全球歷經關稅戰陣痛之後，台灣將更凸顯經濟戰略價值，在局勢詭譎變化之中，位處高地的林口擁有海陸空立體交通優勢，因其無可取代的特殊性，早已為AI產業鏈做完美佈局，未來將成為運疇全球AI灘頭堡。

海陸空立體交通，成就林口高科技黃金三角

「林口AI新創走廊」與桃園航空城、台北國際商港，形成高科技黃金三角，海陸空立體交通優勢，成就完美國門樞紐；在空運方面，桃園國際機場每一個小時就有一班飛機飛往北美，機場轉機旅客已佔27％，航空城周邊廣大腹地適合做物流倉儲，有利於運輸晶矽型產品或精密零組件；在海運方面，台北國際商港為東北亞與東南亞中心點，可滿足貨櫃配送需求，或載運大型機具設備，多重選擇壓縮運輸成本。

台灣科技島已逐漸取代香港，未來將是AI產業「強而有力的貢獻者」，地理位置更適合做亞太營運中心，舉凡研發中心、運籌總部、亞太地區拓展據點，「林口AI新創走廊」皆是最有效率的選擇。

國際大廠磁吸效應，林口AI新創走廊將超越信義計畫

猶如加州矽谷，全球各大科技廠將注目「林口AI新創走廊」，林口是全台第一個實施容積率管理的花園城市，棋盤式道路、電線電纜地下化，美國及國際學校設立位居全國之冠。

地理優越條件吸引國際級大廠進駐，半導體先進製程關鍵大廠ASML艾司摩爾與其相關產業也將競相進駐，並串連鄰近的廣達、華亞科技園區。但由於林口AI產專區及創新中心的面積有限，使用資格限制嚴格，目前已使得林口工商用地及建築物需求大增，「林口工二園區」巳成為兵家必爭之地。

「富創得AI新創園區」位於經濟部輔導林口工二工業區，可廠登並享有政府優惠補助賦稅，是一座由科技人專業經驗打造未來式企業的成長基地，領先趨勢超越傳統格局，嚴控水、電、氣三大基礎系統：「氣」全棟各戶均可獨立建置無塵室，「水」污廢水可單戶獨立收集、分類處理，「電」預留高壓用電設備配置區，協助各大產業企業主奠基事業堡壘，並攻佔「林口AI新創走廊」中不可或缺的關鍵一席。

【富創得AI新創園區】頂尖大廠科技人親手擘劃

載重0.8噸~1.5噸 ESG廠辦︱挑高4.2米~6.8米︱戶戶可設無塵室

坪數規劃：123-1155坪／13400坪企業總部

榮獲 ■銀級綠建築候選證書 ■銅級智慧建築候選證書 ■耐震設計標章

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接待會館：新北市林口區文化一路二段84號

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