國旅觀光低迷！　恆春知名火鍋店租約到期熄燈

▲竹夯鍋物位於墾丁往高雄的必經之路，是當地火鍋名店，開幕約10年，4月突在粉專公布結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

竹夯鍋物位於墾丁往高雄的必經之路，是當地火鍋名店，開幕約10年，4月突在粉專公布「租約到期，因國旅觀光低迷不再續約，正式結束營業。」令老顧客相當錯愕。在地專家表示，墾丁大街不少名店往恆春轉移，競爭也愈來愈激烈。

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竹夯鍋物位於恆春鎮恒南路，堅持使用新鮮食材，開店約10年，在恆春一直是人氣名店，上個月在粉專突然宣布「租約到期，因國旅觀光低迷不再續約。」該店已結束營業，全盛時期在高雄、墾丁均有分店，不過目前該品牌已無門市，老顧客都相當不捨。

有在地人直呼「全恆春最好吃的牛奶鍋以後吃不到」，甚至敲碗「期待回來高雄再重啟爐灶。」店家則回覆「公司內部會再進一步評估。」

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，恆春鎮鄰近墾丁大街，區域有不少觀光客與過路客，加上生活機能發達，擁有醫院、公家機關與學校等公共設施，形成穩定消費基礎，也有不少在地人消費。

▲恆春房市深受墾丁國旅淡、旺季影響，旺季時有觀光客可帶動消費，淡季則仰賴在地居民支撐。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於恆春鎮外圍，屬地上1樓透天挑高格局，坪數寬敞且規劃靈活，一開幕時人潮就絡繹不絕。不過恆春房市深受墾丁國旅淡、旺季影響，旺季時有觀光客可帶動消費，淡季則仰賴在地居民支撐。

邱璿樺分析，恆春鎮外圍店面靠近通往墾丁的台26縣省道，可吸引過路客及在地人，整棟透天月租金約6~7萬元，適合鎖定觀光客的業者進駐。

恆春鎮內店面以透天為主，地坪約20坪，租金行情則在3~4萬元之間，以在地消費為主，因租金相對墾丁大街低，近年不少墾丁大街名店也轉往恆春發展，像是麥當勞、孫東寶牛排、文創小店、文青咖啡等，以尋求更穩定的營運環境和較低的租金成本，鎮內競爭也愈來愈激烈。



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