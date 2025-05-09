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重磅翻新！多家大咖插旗府中 「新潤世界城」88萬進場五鐵圈

▲▼新潤世界城,新潤建設,府中捷運站。（圖／新潤建設提供）

▲「新潤世界城」建築模型。「新潤世界城」房型規劃21至45坪、2至4房，位居南雅東路和100巷軸心，距離府中捷運站步行約10分鐘，一站即達板橋站享五鐵共構交通優勢。 (圖／土地婆麗娜YouTube)

房產中心／綜合報導

在土地資源日益稀缺的板橋市中心，想入主精華地段成為許多購屋族最現實的難題，由多家大型開發商聯手推動，開發超過6,000坪土地，打造府中商圈全新完整街廓。而位於南雅東路與100巷軸心地段的全新建案「新潤世界城」，一站坐擁板橋站五鐵共構交通樞紐，生活機能與交通便捷兼備，且總價2,000萬元內就有機會輕鬆入主，成為當前市場上難得一見的燙金新案，備受矚目。

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「新潤世界城」步行約10分鐘可達捷運板南線府中站，一站直達板橋車站，無論通勤北市，還是銜接高鐵、台鐵、客運與雙捷運路網，這裡都是新北市的交通樞紐。周邊生活機能成熟，除了府中商圈本身，基地往西鄰近亞東醫院與T-Park遠東科技園區，更重要的是，Google設於板橋的美國境外最大硬體研發中心也位於這裡，使「新潤世界城」不只擁有地段與交通，更涵蓋醫療與科技產業能量。

▲▼新潤世界城,新潤建設,府中捷運站。（圖／新潤建設提供）

▲「新潤世界城」2房樣品屋，小坪數將採光面留給客廳及房間，主臥擁有L型更衣空間。（圖／土地婆麗娜YouTube）

「新潤世界城」即便是22坪的小坪數空間，仍保留大面寬與良好採光，客廳與臥室皆有開窗，讓自然光充分灑落。主臥擁有L型更衣空間與可彈性設置的梳妝台，最大限度活用每一寸角落。甚至標配德國BOSCH洗碗機，在小宅中實現高配備生活質感。

大坪數產品如33坪三房則位於大樓邊間，設有獨立玄關，加上客廳低檯度大面窗，增加空間通透明亮程度。整體建築將興建至23至24層，量體完整，基地面寬達130米，加上多棟退縮臨路、植栽綠化，打造如同重劃區般的舒適街廓。施工團隊則延攬日系大林組擔任營建顧問，與知名建築師呂建勳合作，並由築遠工程負責規劃執行，結構採用高於法規標準的六級耐震工法，為住戶打造兼具美學與安全的現代住宅。

▲▼新潤世界城,新潤建設,府中捷運站。（圖／新潤建設提供）

▲「新潤世界城」3房樣品屋，皆配置在邊間，客廳採用低檯度大面窗，增加室內採光及通透程度。（圖／土地婆麗娜YouTube）

板橋已開發多年，要在市中心找到素地並不容易，這也是「新潤世界城」具備稀有性和保值性的原因，所在區域結合交通、商業、醫療、科技於一身，同時擁有全新街廓與大型開發的潛力。「新潤世界城」強調高質感、低門檻，產品規劃從22坪起，總價2000萬內就有機會入主，搭配目前訂簽4%、首付88萬元起的付款條件，對於首購族與年輕置產族而言，是難得的入門級精華案。本案完工時間預計為4至5年，中間採分期付款，對於需要資金彈性的族群也很友善。

建案官網：https://pse.is/7jr8rr

 

關鍵字：新潤世界城新潤建設府中捷運站

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