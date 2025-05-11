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籌錢蓋捷運藍線　中市府祭520億精華地標售

▲▼水湳鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲為了籌措捷運藍線等重大建設經費，台中市政府地政局啟動今年第二次標地作業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

為了籌措捷運藍線等重大建設經費，台中市政府地政局啟動今年第二次標地作業，包含水湳與太平，總標售底價逼近520億元，此次共釋出17筆土地，6月26日將正式開標。雖然數量不多，但市場分析，這次市府「精挑細選」推出多筆地段精華的土地，拿出壓箱寶。

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目前水湳地王，是今年2月成功脫標的水湳「文商段47地號」，面積達1,028坪，底價每坪311.4萬元，當時吸引2封標單，最終以總價37.89億元、單價368.44萬元成交，刷新水湳經貿園區歷史新高價。

而這次標地身價最高的「文商段50地號」，共計475坪、每坪底價為305.12萬元，雖然總價、單價未破地王行情，但它是中央公園首排、最後一塊可開發土地，加上鄰近水湳多項重大建設，被視為市府這波標售中的「壓箱寶」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲這次標地身價最高的「文商段50地號」，共計475坪、每坪底價為305.12萬元，為中央公園首排、最後一塊可開發土地。（圖／記者陳筱惠攝）

另外此次總價最高的土地為10號標，「創研段26地號」，底價89億元，共計8680坪土地，單價拆算也突破百萬元，目前現況為停車場使用，也堪稱全台中身價最高的停車場。

專業估價師也看好這波標售潛力。松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯分析指出：「這次市府明顯是精挑細選才推出這17筆地，預估應該是希望至少能有一半以上的脫標率。」他表示，水湳進入建設收成期，此時拿出地段最精華的土地，無論從討論熱度還是投資誘因，都有望吸引大型建商進場。

除了市府動作頻頻，中央單位也沒缺席，農業部農田水利署台中管理處也正在釋出「最亮鑽石」招商案、生態段85地號位於水湳經貿園區精華地段，目前正進行設定地上權招商，7月8日截止投標。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次總價最高的土地為10號標「創研段26地號」，底價89億元，共計8680坪土地，現況為停車場。（圖／記者陳筱惠攝）

這塊基地東側為凱旋路、直接迎接台中國際經貿會展中心，西南側又鄰逢甲商圈，區位條件極佳，適合開發為頂級商辦、國際級旅館、百貨商場或娛樂設施。

不過，回顧過去一年，市府的標地成績每況愈下。今年年2月標售總底價高達747億元，但僅收到40封標書、脫標24筆，脫標率僅18%，創下歷史新低。業界指出，央行限制金融機構放款額度，使得土建融貸款難度升高，是建商開發意願低落的主因。

不過市府仍積極再辦標售，不僅是為了還款，更盼透過高價值土地釋出，補足藍線捷運與多項公共建設的龐大資金缺口。地政局表示，藍線、大巨蛋、國際會展中心等工程正值推動高峰期，市府也會持續尋求多元財源，確保地方發展與市民權益不受影響。

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關鍵字：台中市標地水湳地王捷運藍線土地標售

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