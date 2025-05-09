他質疑北市社宅抽籤有「黑箱」　住都中心解釋了

▲台北市近期一口氣釋出4處社會住宅招租，有民眾發現中籤名單重複機率高，質疑抽籤系統是否有黑箱作業。（圖／翻攝自YouTube／住心+ 臺北市住都中心）



圖文／鏡週刊

台北市近期一口氣釋出4處社會住宅招租，引發民眾熱烈申請，卻有民眾發現中籤名單重複機率高，質疑抽籤系統是否有黑箱作業。對此，住都中心強調是公平公正，程序禁得起外界檢視，絕無不法或內定情事。

台北市近期釋出4處共1,261戶採聯合招租的社會住宅，不過有民眾向《TVBS》指出，查看台北市住宅及都更中心的直播，發現申請原住民二房型發現高達12人是重複中籤，包含在興隆社宅安全名單同時抽到其他社宅，或在彰新社宅安全名單也有人抽到其他社宅的前幾位，因此懷疑北市府的抽籤系統存在黑箱作業。

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台北市住都中心組長張雅竺回應，「可能是因為民眾剛好申請的身分別，申請的件數比較少。」強調住都中心是公平公正的亂數抽籤，過程請政府與第三方律師共同見證。北市住都中心清查發現，原住民二房型27戶就有4人重複中籤。不過北市社宅中籤率平均不到1成，最低的松山健康僅0.67%、最高是南港小灣達16.08%。

住都中心6日發新聞稿說明，北市社宅4處採聯合招租，為讓民眾把握每次申請入住社宅機會，申請人4處皆可提出申請，若有複數中籤者僅得選擇一處辦理簽約入住，並為確保抽籤過程公平、公正、公開，除監籤小組全程監籤、提供現場直播外，亦開放現場讓民眾入場，過程絕對公平、公正、公開，禁得起檢核。

住都中心強調，抽籤作業則採公開直播、現場同步顯示抽籤結果，並設有監籤人員確認抽籤名單，確保整體流程透明可稽。正取名單經個資遮蔽後公開公告，備取名單及抽籤電子檔亦以密封方式保存，僅待配租完畢後始得解封。所使用程式已於2021年6月完成改版，並已經歷10次社宅抽籤檢案，都未發現異常。

住都中心重申，程式結果為電腦亂數產出，不受人為干預。住都中心也指出，抽籤過程由住都中心稽核人員主持，並邀請律師事務所代表、市府都發局、政風單位及社會局共同組成監籤小組參與，確保每一環節皆符合程序與法律規範，「確保抽籤過程公正性，絕無民眾臆測之黑箱作業可能。」

住都中心表示，由於社宅資源有限，每次推出市民均踴躍申請，歷年來平均中籤率約為5%至8%，再視各社宅身分別而略有不同，經查本次四處聯合招租整體中籤率亦為7.5%。住都中心強調，後續辦理社會住宅招租，仍將稟持公平、公正、公開之精神持續辦理，今年仍有社宅陸續釋出，歡迎民眾即時提出申請。



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