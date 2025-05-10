社子島土地交易上千筆　在地土開曝：買方都很大咖

記者項瀚／台北報導

哪裡有投資機會，哪裡就有投資客，是再正常不過的事，吵了50多年的社子島也不例外。經查實登以來就有超過千筆土地交易，當地土開透露：「有些開發商長期投資，押寶區域開發，陸續收購上萬坪。」不過也有土開表示：「過去一些投資客買在2字頭高點，現在套牢中。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哪裡有投資機會，哪裡就有投資客，是再正常不過的事，吵了50多年的社子島也不例外。（圖／記者項瀚攝）

社子島開發計畫吵了非常多年，而未來若區段徵收，正式開發，土地變成住宅區、商業區後，地價也勢必有驚人的漲幅，「哪裡有投資機會，哪裡就有投資客、開發商」這是再正常不過的事情，當然社子島也不例外。

觀察實價登錄以來，社子島主要的富安段就有多達1090筆交易，交易金額從持分移轉的幾千元～上億元的大面積土地都有，其中金額最高單筆交易1333坪，總價3億元。從今年來看，也有出現上億元的土地交易。

▲社子島富安段今年最高價的3筆土地交易。（表／記者項瀚攝）

土開A先生表示，社子島土地交易最熱絡的是公共設施保留地、農牧用農地，因為不要繳稅，而投資客有分成短期、中期2種，「短期就是買進之後，政府有什麼開發消息，地價一漲就脫手，長期則是陸續收購許多土地，押寶，等到最終區段徵收後開發，這兩種人都不少。」

A先生透露：「長期投資者大多具有建商背景，不乏還有知名大咖，陸續收購上萬坪、豪砸10億元以上都大有人在，但他們大多不會用自己公司名義買，而是透過自然人、人頭，或是組成投資公司。」

A先生說：「目前來看，社子島若成功開發，配地比例為4：6（分回4），利潤相當可觀，目前土地行情僅2字頭，就算只分回4成，利潤還是以好幾倍來計算，但就是得投資夠久。」

不過，A先生表示：「近期高院撤回社子島環評，對地價行情的殺傷力很大，市場變得『有行無市』，短期投資客全在觀望，拿出來賣得人又越來越多，價格應該會出現修正。」

另一外土地開發商B先生表示：「社子島地價與政策消息面有相當高程度關聯，過去有3波行情，分別是2011年、2014年、以及前陣子這波，單價來到20幾萬元，甚至逼近3字頭，而低價的時候都在1字頭。」

B先生說：「過去來社子島投資的人，很多都可說是套牢中，因為現在以2字頭的價格難以脫手，除非開發進度又有出現進一步明朗。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」