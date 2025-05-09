高雄「樋口飯糰」要搬家　轉戰新據點租金省3成

記者張雅雲／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」，日前房東暴走傳出租約爭議，6日再度爆發最新衝突，該里里長初學霖及立法委員黃捷先後證實，「飯糰店找到新的落腳處」，據了解，新店位於翠華路，專家表示，翠華路與青海路都位於鼓山區，僅一路之隔，租金便宜3成。

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▲高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」，房東與租客各執一詞，傳出已找到新店址。（圖／記者吳世龍攝）

「樋口飯糰」位於高雄市青海路，房東疑似因想漲租金，在門口大暴走狂摔自家花盆後鬧上新聞，房東則反駁，她從頭到尾都沒談到租金問題，飯糰店卻逢人說要漲房租，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」從來就沒有4萬元、5萬元這些數字，更沒有要漲到8萬元這件事。

房東6日趁著飯糰店公休，帶著2名技師進入店裡，聲稱要確認冰箱電壓、電線狀況，飯糰店夫妻見狀趕緊報警求助，並控訴房東率人擅自搬動店內東西，雙方再度爆發衝突。

▲立法委員黃捷在臉書證實，飯糰店找到新的落腳處囉！（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

事件發生後，龍水里里長初學霖在臉書發文指出，飯糰店已決定要提早解約，新的位置在翠華路。立法委員黃捷也證實，「飯糰店找到新的落腳處囉！砸店事件後，我的一位學長選民與我聯絡，表示很樂意出租給飯糰店，目前老闆和學長達成初步共識，很高興能幫忙媒合成功，維繫台日友誼。」

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎表示，青海路位於高雄豪宅聚落美術館特區，與青海路僅馬卡道路1路之隔的翠華路，屬於早期發展的內惟生活圈，2區因以前有鐵軌分隔，雖然同樣都位於鼓山區，但內惟與美術館房價落差一大截，租金也有差。

莊宗穎表示，翠華路店面以透天為主，若以靠近青海路附近的翠華路店面來看，屋齡約50年，1樓租金單坪約1000~1500元，整棟透天月租金約2萬元上下，與青海路1樓店面1500~1800行情相比，租金便宜3~5成。

至於飯糰店目前位於青海路，根據實登顯示，合計1樓店面加上5樓住家，月租金為3.5萬元，與舊址相比，預估新店租金負擔將更低。

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