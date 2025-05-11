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1房被當2戶課稅！獨立車位竟要繳「房屋稅」　新北200戶傻眼

新北市議員戴瑋姍表示，板橋某大樓獨立權狀停車位遭新北市府認定為非自用住宅課稅，非常不合理。（翻攝新北市議會網站）

圖文／鏡週刊

房屋稅2.0開徵，要於規定期限內辦理戶籍登記，才能適用自用住宅稅率，相關問題衍伸再一樁。新北市議員戴瑋姍日前於議會質詢揭露，表示接獲板橋某大樓住戶陳情，全棟200多戶的獨立權狀停車位遭新北市府認定為非自用住宅，明明只持有一間房子及一個停車位，卻以兩戶住宅來計算課稅，非常不合理，她要求新北市財政局應全市普查並盡速解決。

戴瑋姍指出，某些社區大樓內的停車位具有獨立權狀，例如增設停車位和獎勵停車位，於權狀上會載名「xx路xx號地下x樓」，形同擁有一個獨立門牌。然而，一個人無法設籍兩個地址，在房屋稅2.0新制下，無法遷入戶籍的獨立權狀停車位，竟然被稅捐處認定為非自用住宅，被錯誤課徵高額稅率。

戴瑋姍表示，住戶不滿自己確實住在戶籍地、也只有一戶自用宅，但因為車位是獨立權狀，導致稅捐處認定擁有兩戶住宅，以兩戶住宅來課稅，其中停車位還以非自用稅率課稅，未來甚至會衍生新北自治條例規定的囤房稅，等於被剝了好幾層皮，簡直氣炸了。

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戴瑋姍指出，社區大樓內獨立權狀的停車位在新北數量應該不少，顯然是個全市性，甚至為全國通案，她要求財政局與地政局聯手清查新北市有多少案例，確認多少市民在此波房屋稅新制認定下受到影響。並要求盡速研議合理規定，將兩者整合成一筆，盡速解決錯誤課稅的問題，保障納稅人的合法權益。

新北財政局長陳榮貴允諾，會於一周內普查，並於本周內發文請財政部重新認定此樣態，並提請專案討論，將住宅與獨立權狀車位視為一體，准予課徵自用住宅稅率，減少民怨。


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關鍵字：鏡週刊房產雲車位板橋房屋稅非自用住宅囤房稅

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