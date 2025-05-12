台南房價「放緩、回穩」　低單價大3房成熱門標的物

▲前幾年接受度普通的大3房、4房物件，因單價相對便宜，開始受台南自住客青睞。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房價高漲，2房成購屋主流，根據台南市政府公布的「住宅價格指數」報告，信義房屋專家表示，觀察第1季房市，呈現「量縮價穩」，不過特別的是，前幾年接受度普通的大3房、4房物件，因單價相對便宜，近期又開始受到自住客青睞。

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台南市政府最新公布的「住宅價格指數」報告，2024年下半年至今年1月，全市住宅價格指數年變動率落在6.6%~10.8%，顯示每月均較前1年同期呈現微幅上漲，整體房價走勢「放緩、回穩」。然而，受央行第七波信用管制影響，房市逐步回歸剛性需求，市場價格整體趨於穩定。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，今年第1季市場延續「價穩量縮」趨勢，受國內外經濟金融情勢及台南房價高點影響，看屋與購屋人數減少。價格方面，預售屋建商提供裝潢、家電等優惠，成交價較有彈性；中古屋則較上1季有5~8%的讓利空間，整體房價維持穩定。

張榮指出，在當前房市環境中，屋齡5~15年、單價30~45萬元，或屋齡25~35年、單價維持2字頭的物件，價格合理且買方接受度最高。

期數 住宅價格月指數 全市年變動率 2025年1月 149.53 6.62% 2024年12月 149.73 7.39% 2024年11月 149.35 7.85% 2024年10月 149.65 8.81% 2024年9月 149.21 9.13% 2024年8月 148.77 9.30% 2024年7月 149.33 10.80%

▲台南市住宅價格指數一覽。資料來源：台南市政府、信義房屋。（ETtoday製表）

此外，過去7~10年推出的中大坪數大樓產品，早期因自住客接受度不高，多為投資客青睞中小坪數物件。然而，隨著市場轉為自住客主導，中小坪數物件總價攀升，大3房、4房產品以單價3字頭、總價約2000萬、屋齡10年以內的條件，因空間舒適且性價比高，成為近期成交主流。

住商機構大南區協理林祺博表示，近期價格趨於平穩，交易量出現收縮，置產客已幾乎退出市場，自住客購屋偏好物件類型多元、生活機能完善且總價合理的區域，買氣相對旺盛的區域如安平區、南區，近期交易表現尤為活躍。

林祺博說：「房市回歸剛需，具備合理價格與優質居住條件的物件，持續受到青睞，未來房市走向仍需密切關注經濟情勢與政策影響。」

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