北漂打拚「想當正港天龍人」　買房預算8千萬！在地人推2地區

▲原PO想在台北市置產。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市素有「天龍國」之稱，雖然什麼都比較貴，仍是不少民眾最嚮往居住或就業的城市，有網友指出，準備了6000至8000萬的預算，一家三口打算在台北市買房，體驗「天龍人的生活」，求大家推薦好的地區。對此，網友紛紛點名大安區、信義區、天母等地，而最多網友推薦「大安區與民生社區」。

原PO在臉書「買房知識家」發文，從小居住南部，一直想體驗台北市「天龍國」的生活，預算6000至8000萬元，目前住在台北大直，希望大家能推薦適合一家三口住的地區，「家裡成員三個，有一個4歲女兒，想請問各位大大，台北市哪裡才是真正的天龍國，你們最推薦！生活跟居住品質最好？」

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貼文曝光，許多網友推大安區以及民生社區，「當然是大安，生活環境好之外居民素質整體有差，再來就是學區，很多好的國小國中都在大安區，建議可以鎖定學校去找房子縮小範圍」、「民生社區的生活步調比較舒服」、「我自己住在民生社區，環境蠻好的，大部分住在這裡的人都離不開民生社區」、「以舒適度是天母，但你有學齡小孩，可能大安、中正區那邊學區比較好」。

還有網友分析，「天母跟信義區都住過了，推薦你信義區，但信義區你要住進天龍區的話，你這個預算只能住不大的房子（大安區也是，除非你能接受老公寓），如果喜歡懷舊氣氛的就選天母或民生，喜歡潮流的就信義區，老錢選大安，天母、大直很小一塊，能選擇的真的不多」。