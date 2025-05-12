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Q1營收下滑3成　信義：台幣升值將產生「安定力量」

▲▼ 信義房屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲受到去年919央行打炒房、加上工作天數較少影響，信義房屋（9940）Q1營收下滑約3成。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

受去年919央行打炒房、加上工作天數較少影響，信義房屋（9940）Q1營收下滑約3成。不過，該公司表示，近來台幣升值有利於國內不動產的保值效果，產生安定力量，另川普關稅若早點底定，市場有望慢慢消化利空，觀察遞延買盤回籠。

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信義房屋（9940）今（12日）召開法說會，該公司Q1營收22.1億元、年減約30%，EPS（每股純益）約0.12元，低於去年同季的0.62元。

信義房屋財務長陳志桓表示：「2024年9月央行第七波信用管制推出，加大銀行核貸難度，買氣觀望氛圍濃厚，成交件數明顯減少，加上作業天數減少的影響，使得Q1營收下滑。」

不過，雖然信義仲介、代銷營收較去年同期回落，占比合併營收也降至83.87%，但日本信義及以商仲為主的信義全球資產Q1分別成長25.69%、92.80%，大陸信義相較去年同期也有所增長。

自建案部分，信義Q1未有建案完工認列。板橋區「信義嘉品」已完銷，總銷約28.3億元，預計在2026年底完工入帳；新莊區「信義嘉學」總銷28.1億元也已完銷，預計在2028年底前完工入帳。

觀光旅遊事業開發方面，「馬林松酒店」已在2024年動工興建，預計2027年下半年正式營運；環灘島開發進度目前主要以主要以投入海洋及島上復育兩方面工作為主。

進一步觀察信義房仲在台店數，最新統計到2月為465家，對比去年同期減少7家，其中北區、中區、南區都各自收掉2家。

▲▼ 。（圖／翻攝自信義法說會）

▲信義房屋全台仲介店數統計。（圖／翻攝自信義法說會）

陳志桓表示：「信義還是秉持汰弱留強，有多少合格店長開多少店，未來還是會做動態調整，但不至於如外界所說，房仲業景氣不好，出現大幅度關店。」

近來台幣大幅升值，對信義的經營有什麼影響嗎？陳志桓表示：「台幣升值，台灣資產得到更多的保值效果，產生安定的力量，對未來房市景氣也許是個好事。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「這波升值速度非常快，短期內對房市沒有太大加分作用，但若長期維持升值趨勢，可期待流入台灣的資金，帶動資產、金融、股市推升，對信心面有加分作用，但仍得強調關鍵要看房市其他的背景因素，如央行對資金的控管等等。」

曾敬德認為：「近來股市、債市波動大，短期多少影響房市信心，但觀察目前房貸放款時程改善，若關稅戰能早點底定，市場有望慢慢消化利空，接下來就可觀察是否出現遞延買盤。」

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關鍵字：信義房屋法說會營收下降仲介房仲

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