潤弘年營收262億創高　董座曝：17筆新訂單「過半是科技大廠」

▲潤泰集團旗下潤弘營造（2597）今（13日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

潤泰集團旗下潤弘營造（2597）去年營收創新高，毛利也提升至17.8%，該公司新承接的17建案，有過半都是科技大廠。董事長李志宏表示：「科技廠工程屬短平快，毛利基本上較高，觀察近來客戶對設廠速度的要求越來越高，這方面預鑄就能發揮優勢。」

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潤泰集團旗下潤弘營造（2597）今（13日）召開股東會，承認2024年營收約達262.37億元、年增16.6%，並創歷史新高，毛利率達17.78%，較2023年增加2.39%。

稅後純益約27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進1個股本，每股純益（EPS）達10.7元，今日股東會也通過配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率超過9成。

潤弘2024年完工工地包括三元能源高雄鋰電池廠新建工程等14個建案，目前在上訂單量約450億元，持續施工中的工地包括全球人壽新總部大樓新建工程等26個建案，另新承攬工地共有17個建案，其中有9案都是來自於某科技龍頭大廠，新竹、台中、高雄都有。

▲潤弘新承攬的工地整理。（表／潤弘整理）

潤弘精密董事長李志宏表示：「今年業績仍持續穩定，而配發股利2元，增加股本，是為因應承接大案南港之星，配合法令需求，不然我們其實不需要資本太高。」

李志宏表示：「科技廠工程屬於短平快，毛利基本上較高，且觀察近來科技業對設廠速度的要求越來越高，這方面我們就預鑄工法就能發揮優勢，一些科技廠柱子又粗又高等等，傳統工法太慢了。」

潤弘精密總經理莫惟瀚表示，台幣升值短期內看不出對營造業有什麼影響，而今年來看，國內科技業設廠腳步沒有放緩，對未來樂觀看待，科技發展不會停止，且對興建要求快速的要求本質上也不會改變。

至於缺工狀況？莫惟瀚直言：「這永遠解決不了，只不過現在不像過去那麼緊張而已，主要原因是政府針對外籍移工比較鬆一些，且近來建築市場也發生一些變化，大家推案積極度比較緩和。」

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