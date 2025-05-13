最嚴打房年掰了？專家解讀楊金龍訊號　曝房市「3大巨變」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

央行可能鬆綁總量管制政策，引發市場高度關注。房地產收藏家老黃就在粉專表示，央行總裁楊金龍考慮將「一般民眾購屋貸款」排除在總量控管外，未來僅針對法人（建商）進行限制。老黃直言，這不只是政策鬆口，更是一場具「風向球」意義的信號，釋出可能恢復流動性的可能性。

老黃首先說明，2024年9月實施的「金龍風暴」第七波打房政策，被視為史上最嚴格，除了全台第二戶限貸，還提高自備款比例，導致許多銀行總放款額度提前用罄，自住型買家即使條件良好也遭拒貸。他指出：「不是你有收入就能貸，而是銀行額度已滿就不貸」，更揭露部分民眾還被迫接受高利率、買壽險、讓利條件，「讓許多自住換屋族被制度性擋在市場門外。」

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央行這次表態，老黃認為值得重視的有三大原因：首先，2025年預估交屋數高達3.1萬戶，一旦無法順利貸款，將引發交屋違約與價金斷裂的風險；其次，政策民怨已經醞釀多時，「地方首長與立委已質疑政策『連自住戶都誤殺』」；第三，政策鬆綁可望帶動成交與價格的雙修復，他分析：「一旦制度打開，成交量先走，價格則轉為高位震盪。」

老黃也進一步分析結構性影響。對首購族來說，短期內放款門檻將下降、預售需求有望回升；對換屋族而言，交屋流程將能順利進行，中高總價產品流動性也將回穩；至於建商雖無法直接受惠，但推案節奏可望止跌；房價方面，抗跌力道將進一步強化，中期有可能在蛋白蛋殼區出現修復型反彈。

老黃總結這次央行釋出的訊號，是「語言切割風險」的技巧性回應，一方面保住對建築貸款的總量控管，避免資產泡沫擴大；另一方面也對自住買方釋出善意，「這不是讓房市大漲，而是避免錯殺、斷鏈、流動性枯竭。」他也提醒：「真正該關注的不是新聞標題，而是你能不能真的貸得到款？」

他預測，未來數月內，市場成交量將率先出現V型反彈，價格則進入高位震盪階段，買賣雙方都在等待「確定可以貸」的那一刻。他呼籲買方：「現在正是議價能力最強的時機點。」這是一段政策尚未全面落地、房東尚未轉強的空窗期，也是一段可能出現機遇的關鍵時刻。