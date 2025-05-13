牛角燒肉旗艦店養蚊2年　大咖房東年開1020萬招租

▲高雄發跡的「捷利國際餐飲股份有限公司」，旗下牛角燒肉高雄旗艦店熄燈後，空置至今，近期開出月租金85萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄發跡的「捷利國際餐飲股份有限公司」，受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響，2023年7月驚傳倒閉，旗下牛角燒肉高雄旗艦店熄燈後，空置至今，近期該店開出月租金85萬元、年租1020萬元招租，創該區新高，地主就是知名台南幫成員之一。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「捷利國際餐飲集團」代理及自創包括牛角燒肉等8個品牌，全盛時期全台有30家門市。2023年母集團「五互集團」捲入不法吸金案，捷利營運出現危機，所有門市無預警歇業。後牛角燒肉由日本總部「東京牛角股份有限公司」收回自營，根據官網顯示，目前全台有14家分店。

▲高雄同盟旗艦店當初做為旗艦店使用，共有牛角燒肉、捷果咖啡、樁涮HOT POT共3個品牌。（圖／記者張雅雲攝）

而當初捷利經營的牛角旗艦店歇業後，空置至今約2年，近期房東開出每月85萬元招租，換算年租金1020萬元，為中都重劃區最高租金，換算地坪單價約1185元。

據了解，該店地坪717坪、建坪278坪，為地上2樓透天，地下1樓，規劃25個平面車位，過去除牛角燒肉，包括捷果咖啡、樁涮HOT POT等品牌也曾在此開店，目前均已結束營業。

而謄本顯示，地主為亞洲合板股份有限公司，主要經營進出口合板、加工合板等營業項目，屬於知名的「台南幫」成員之一，該公司從2009年重劃完成後持有至今，租賃實登則查無無成交紀錄。

▲中都重劃區緊鄰北高雄美術館特區，有上萬坪中都溼地公園綠地。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄愛河之星加盟店店長張晉源表示，該店位於中都重劃區範圍，緊鄰北高雄美術館特區，擁上萬坪中都溼地公園綠地，房價漲勢兇猛，區域租金行情因地段、坪數與建物狀況而異。

由於區內有不少素地，依地主規劃，出租模式可分為2種，1種是純租素地，由承租方自行興建，單坪地價租金約700~1100元；另1種則是由地主先興建地上物後出租，因地段與裝潢差異，單坪租金約1200~1500元。

牛角燒肉舊址小檔案 位置 同盟路 坪數 地坪717坪、建坪278坪 租金 月租金85萬 舊品牌 牛角燒肉、捷果咖啡、樁涮 HOT POT 歇業時間 2023 年 區域租金 樓店單價1300~1500元

▲牛角燒肉舊址小檔案。（ETtoday製表）

台灣房屋美術之心特許加盟店東林家福表示，該店屬於大型店面的特殊產品，符合三角窗地段、大坪數土地行情，但高租金與特殊定位可能限制承租對象，需有一定承租能力的連鎖業者，較有機會進駐。

區域以大樓店面為主，主力坪數30~50坪，月租金約4~6萬元，依面寬不同，單價約1300~1500元，由於該區尚有大面積土地可利用，可吸引更多知名連鎖品牌業者，朝大型獨立街邊店模式展店，提升商圈整體價值性。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」