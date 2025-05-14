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1千萬預算買30坪3房　鳳山「圓夢機會大」買氣奪冠

▲▼ 第一火烤,鳳山 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實價登錄統計，近一年高雄總價千萬元內、交易量前5名的行政區，以鳳山居冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

儘管房價高，不少民眾還是想購屋，願意先求有再求好。房仲根據實價登錄統計，近一年高雄總價千萬元內、交易量前5名的行政區，以鳳山居冠，位居高雄第一，專家表示，民眾千萬元內在該區，還可買到30.3坪的3房空間，均價665萬元。

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永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近1年高雄市各行政區、總價1000萬元以內的住宅交易情形，其中鳳山區交易量最高，平均總價665萬元，可買到30.3坪、3房格局，屋齡平均32年。交易量第2名為楠梓區，平均千萬元內可買到29.9坪物件，三民區亦有5成的交易量在1000萬元以下，平均可買到28.9坪，前3名中以楠梓平均屋齡為低，平均屋齡21.7年。

有巢氏房屋頂山家樂福加盟店東王傳志表示，鳳山區人口數居高雄之冠，住房需求強勁，交易量自然領先，且相較於苓雅區、新興區等市中心蛋黃區，鳳山房價更為親民。

王傳志說：「特別是區內有多個新重劃區新案，刻意將總價控制在千萬元內，迎合年輕族群購買力，鳳山有舊市區、重劃區提供多元產品。」包括公寓、大樓、華廈及透天，滿足不同需求，進一步推升交易熱度，千萬內可購屋吸引年輕買家目光。

行政區 交易量(件) 交易占比 平均單價(萬元/坪) 平均總價(萬元) 平均坪數 平均屋齡
鳳山區 1153 58.50% 22.4 665 30.3 32.3
楠梓區 974 50.10% 25.1 711 29.9 21.7
三民區 940 51.60% 24.8 677 28.9 28.1
前鎮區 650 51.10% 22.7 620 28.6 33.7
左營區 691 37.40% 26.2 750 30 25.8
苓雅區 518 58.30% 23.9 606 26.7 32.8
小港區 476 70.80% 18.3 573 32.3 31.7
鼓山區 382 34.70% 27.2 702 27.2 28.1
大寮區 364 76.50% 17.4 560 34.4 33.3
前金區 225 62.30% 28.5 608 21.8 23.5

▲高雄總價千萬內住宅交易情形。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會副理事長陳揚智表示，楠梓區近年受惠台積電效應，推案量噴發，現階段新案多為2房格局，總價多在千萬元內，適合小家庭或首購族，加上楠梓以往為高雄蛋白區，與左營相比，差不多坪數的物件，往往更便宜或屋齡更新，特別受首購族青睞。

而三民區1000萬元以下住宅的交易占比也超過一半，陳揚智表示，三民區幅員廣大，區域發展早且成熟，早期區內住宅類型多以公寓、透天為主，公寓單、總價相對不高，且屋齡20~30年大樓，還有2字頭房價，購屋門檻較低，總價相對好負擔，對年輕人還是有吸引力。

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關鍵字：高雄市房價鳳山交易量首購族千萬

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