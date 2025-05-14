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高爾夫球場變台積電晶圓廠底定　在地：中科房價穩定攀升

▲▼ 中科看板 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電中科二期園區擴建計畫穩定進行，歷年來不論中科房市交易量增多或減少，價格總是穩定地向上爬升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電中科二期園區擴建計畫區塊總面積約90公頃，關鍵地主興農高爾夫球場已於4月30日結束營業，預計6月底完成土地點交。信義房屋專家表示，受惠於科學園區的穩定就業人口與高所得，歷年來不論交易量增多或減少，價格總是穩定地向上爬升。

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台積電中科二期園區擴建計畫區塊總面積約90公頃，其中，可建廠面積約52.83公頃，將分成兩塊用地，一塊約50公頃未來將交給台積電建廠；另一塊保留地約2.88公頃，預計6月底完成土地點交。

值得注意的是，台積電中科二期改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，預計將會帶入更多的中科就業人口。

鄉林不動產研究室認為：「台積電2奈米以下最先進製程布局中科二期擴建工程，近日已公告『土建工程第一期』，產業外溢需求將進一步帶動住宅市場。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科房市量價表。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，中部開發商也十分看好「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」（大雅系統交流道）帶給中科周邊交通的便利性，加上「市政路延伸工程」第1標工程將於5月底前驗收完工，待啟用通車後，精科、工業區、中科串連下，沿線房市反彈力道強勁。

觀察西屯區中科主力造鎮案，甫交屋的寶輝建設「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」、「寶輝The Tower」3個系列建案，將區域房價從4字頭推向每坪7字頭，而磐鈺營建機構，位於玉門路、台灣大道的「磐鈺雲詠」中大坪數規劃，也受到高資產族青睞，平均6字頭價碼，都連帶拉升周邊中古屋的房價。

▲▼ 中科房市,中科管理局 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電中科二期改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店陳泱儒分析：「歷年來中科商圈，中古屋房屋交易的價與量，即使是2016年房地合一稅上路、2021年台灣疫情進入三級警戒、2024年第七波信用管制，都有造成中科的房屋交易量明顯萎縮，但平均單價不跌反升。」

陳泱儒認為：「主要是受惠於科學園區的穩定就業人口與高所得，歷年來不論交易量增多或減少，價格總是穩定地向上爬升。當然個別案例中或許能撿到便宜的物件，但平均來看，中科整體的房市依舊十分穩健。」

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關鍵字：台積電中科二期房地產房價科學園區

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