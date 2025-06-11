ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

阿嬤500萬房3折賣女兒　過世後悲劇了！律師提醒生前做1事

▲▼台中,大里,首購族,房市,房價,中古屋,人口,工業區, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲女子控姑姑低價買走阿嬤房產，示意圖非本文事發處。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名王姓女子因父親早逝依法繼承祖母的遺產，但她發現祖母生前曾以市價約三折的價格出售一間房產給自己的姑姑，懷疑這是一場「假買賣、真轉移」的交易，意圖繞過其他繼承人分配財產。王女因此向法院提起訴訟，要求撤銷這筆交易。然而，法院最終判定王女敗訴，並揭露背後原因。

根據恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書分享的案例，王女指出，祖母將一間市值約500萬元的房產，以僅166萬元的低價賣給姑姑。她質疑姑姑是利用祖母的資金進行購買，試圖規避遺產分配。然而，法院經調查後發現，交易當日有完整的錄影存證，且166萬元的匯款紀錄也被確認。此外，祖母曾親口表示，這筆房產交易是她對照顧自己的人的生活費回報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中,大里,首購族,房市,房價,中古屋,人口,工業區, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲王女指出，祖母將一間市值約500萬元的房產，以僅166萬元的低價賣給姑姑，示意圖非本文事發處。（圖／記者陳筱惠攝）

法院認定，儘管交易價格明顯低於市價，但祖母在生前擁有完全的財產處分權。法官也不採信王女提出的姑姑使用祖母資金購房的主張，最終判決交易有效，王女敗訴。

蘇家宏進一步解釋，法律保障的是財產處分的「合意」而非價格的「高低」。他指出，祖母在世時有權自由決定如何處理自己的財產，包括贈與、低價出售甚至完全花光。在法律層面上，繼承人僅能在祖母過世後，依法繼承其遺留財產，而無法干涉祖母生前的財產決策。

針對家族財產分配可能引發的爭議，蘇家宏提出建議。他表示，長輩在生前若有意處分財產，應確保交易過程有充分的「存證」作為保障，例如錄音、錄影或邀請律師、公證人見證。此外，擬定具法律效力的遺囑並指派專業遺囑執行人，可有效降低繼承人之間的糾紛。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

頭期款、房貸全她扛！陸女買房後被劈腿　未婚夫：房子我也有份

中國大陸一名女子與男友以結婚為前提交往同居，女方出資購買一間房子，總價100多萬人民幣（約新台幣423萬元），但她卻發現未婚夫出軌，雙方關係破裂。當初這間房子是以雙方名義購買，男方主張他也應該有份，不過頭期款與房貸等費用都是由女方支付，因此法院判定房子歸女方。

1小時前

曼哈頓「億萬富翁街」大樓驚見千道裂縫！　屋主聯合求償50億

位於紐約曼哈頓「億萬富豪街」上的摩天大樓「公園大道432號」（432 Park Avenue），近日陷入一場引發熱議的法律風波。大樓住戶聯合控告開發商涉及「大規模詐欺」，指控其蓄意隱瞞建築結構上的重大缺陷，包含外牆出現「數千處」嚴重裂痕。這場富豪與建商之間的對決，引起高度關注。

2小時前

阿嬤500萬房3折賣女兒　過世後悲劇了！律師提醒生前做1事

一名王姓女子因父親早逝依法繼承祖母的遺產，但她發現祖母生前曾以市價約三折的價格出售一間房產給自己的姑姑，懷疑這是一場「假買賣、真轉移」的交易，意圖繞過其他繼承人分配財產。王女因此向法院提起訴訟，要求撤銷這筆交易。然而，法院最終判定王女敗訴，並揭露背後原因。

3小時前

和碩砸53億買宏達電廠房　3區房市有望受惠

和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，信義房屋在地房仲表示，和碩的進駐，不只為產業增添活血，就業人口紅利也將成為周遭住宅的新動能，預計桃園火車站前後站、龜山乃至鶯歌地區都將受惠。

3小時前

約隔天看房「還沒看就被租走」　他愣：新北房太搶手！一票點頭

雙北房價高，不少人會選擇以租代買，存夠頭期再買房，就有網友指出，看到了喜歡的租屋處，跟房東約好看房時間，結果卻被告知已經被租走了，迅速找了第二間，結果也被告知「已經租出去了」，他傻眼表示「還是1萬5的套房欸，租屋太搶了吧」。貼文曝光，一票人爆共鳴。

4小時前

婚後想花300萬裝修老屋！網見「1關鍵」傻眼：你們兩個都瘋了

房子不屬於自己，花錢翻新值得嗎？近日有網友發文透露，她和男友有結婚打算，且婚後會住在男友家人名下的老屋，所以想和對方各負擔100萬至150萬元裝修，但畢竟房子目前不屬於她和男友，所以她就想知道，大家會花錢翻新男友家人的老屋嗎？貼文曝光後，引起討論。

4小時前

惡火引關注！「七賢大樓」1層53戶弱勢多　均價每坪9萬

高雄「城中城」大火後，在地人仍餘悸猶存，該區「七賢大樓」10日晚間發生火警，火勢從7樓窗戶竄出，造成6人受傷送醫，外界憂成「城中城翻版」。該社區為地上權大樓，單坪均價9萬元。在地仲介直言，「單價還在個位數，便宜就有人買。」

6小時前

七期「奎克」回不來了！　房東喊月租50萬創單價天花板

知名餐飲集團黑浮咖啡，2024年底歷經欠薪風波後，宣布全台門市進入整修階段，日前該黑浮負責人名下財產也進入法拍程序，而該集團旗下位於七期惠中路的「奎克咖啡」，曾短暫開放過經營，如今已完全拉下鐵門，掛出招租布條，喊出租金50萬元。

8小時前

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝：少東曾揪人投資「投報給1倍」

北部老牌營造廠高田營造全面停工，由董座兒子經營的鉅興建設傳陷入財務困境。地產人士指出，「2023年時，曾聽聞友人指鉅興負責人李博元邀請投資建設案，甚至開出投報1倍的優渥條件，當時一聽就覺得怪怪的，因此力阻朋友出手。」

8小時前

15年定頻冷氣「省電強招曝光」！假日吹整天超冷　電費只2千多

6月天氣已經熱爆，許多人關心，到底開冷氣該如何省電呢？YT頻道《空調小教室》指出，除了定時清洗之外，定頻冷氣其實只要設定16、18度且開強風，讓冷氣達不到你設定的溫度，就能達到省電效果。他也實測，老舊窗型定頻冷氣平日開12小時、假日整天吹，2個月電費只要2000多元。

8小時前

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

浴室翻新5個月「新浴櫃毀了」！..

阿嬤500萬房3折賣女兒　過世..

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝..

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

知名餐飲集團傳欠薪　美術館房產..

15年定頻冷氣「省電強招曝光」..

輝達「北士科總部」疑卡關　蔣萬..

台南25年清粥小菜驚傳盤讓　在..

資金緊縮逼死小建商　全坤建總座..

台中首購族擠不進3大屯區？　專..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸女買房後被劈腿　未婚夫：房子..

曼哈頓「億萬富翁街」大樓驚見千..

阿嬤500萬房3折賣女兒　過世..

和碩砸53億買宏達電廠房　3區..

新北房太搶手！約隔天看房「還沒..

婚後想花300萬裝修老屋！網見..

惡火引關注！「七賢大樓」1層5..

七期「奎克」回不來了！　房東喊..

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝..

15年定頻冷氣「省電強招曝光」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366