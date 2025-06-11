阿嬤500萬房3折賣女兒　過世後悲劇了！律師提醒生前做1事

▲女子控姑姑低價買走阿嬤房產，示意圖非本文事發處。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

一名王姓女子因父親早逝依法繼承祖母的遺產，但她發現祖母生前曾以市價約三折的價格出售一間房產給自己的姑姑，懷疑這是一場「假買賣、真轉移」的交易，意圖繞過其他繼承人分配財產。王女因此向法院提起訴訟，要求撤銷這筆交易。然而，法院最終判定王女敗訴，並揭露背後原因。

根據恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書分享的案例，王女指出，祖母將一間市值約500萬元的房產，以僅166萬元的低價賣給姑姑。她質疑姑姑是利用祖母的資金進行購買，試圖規避遺產分配。然而，法院經調查後發現，交易當日有完整的錄影存證，且166萬元的匯款紀錄也被確認。此外，祖母曾親口表示，這筆房產交易是她對照顧自己的人的生活費回報。

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▲王女指出，祖母將一間市值約500萬元的房產，以僅166萬元的低價賣給姑姑，示意圖非本文事發處。（圖／記者陳筱惠攝）

法院認定，儘管交易價格明顯低於市價，但祖母在生前擁有完全的財產處分權。法官也不採信王女提出的姑姑使用祖母資金購房的主張，最終判決交易有效，王女敗訴。

蘇家宏進一步解釋，法律保障的是財產處分的「合意」而非價格的「高低」。他指出，祖母在世時有權自由決定如何處理自己的財產，包括贈與、低價出售甚至完全花光。在法律層面上，繼承人僅能在祖母過世後，依法繼承其遺留財產，而無法干涉祖母生前的財產決策。

針對家族財產分配可能引發的爭議，蘇家宏提出建議。他表示，長輩在生前若有意處分財產，應確保交易過程有充分的「存證」作為保障，例如錄音、錄影或邀請律師、公證人見證。此外，擬定具法律效力的遺囑並指派專業遺囑執行人，可有效降低繼承人之間的糾紛。