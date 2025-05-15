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接待中心手骨粗！一次簽10年約租農16店面　總租金上看7432萬

▲▼ 農16 。（圖／記者張雅雲攝）

▲農16特區樓店時隔4年，出現月租金60萬元店面租金新高價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄農16原本就是房市蛋黃區，更因為富邦人壽BOT案加值房市，話題性十足。近期租賃實登公布，農16特區樓店時隔4年，出現月租金60萬元店租新高價，該店坪數約335坪，換算單價1800元。信義房屋專家表示，高總價租金仰賴特定業種支撐。

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租賃實價揭露，農16特區大樓「達觀」店面，3月以月租金60萬元出租，租期共10年至2035年，採階梯式調漲，最後1年達67.49萬元，總租金合計為7432萬元，為近4年農16特區實登公布的總價店租王。該店位於至聖路，之前曾為補習班、接待中心，新租客則為接待中心。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該店面2022年曾租出部分面積約121坪，當時月租金35萬元，換算單價2876元，今年以60萬元承租，坪數約335坪，單價相對壓低至每坪1792元。

陳揚智表示，農16商圈店面租金行情依坪數而異，100坪以內店面每坪約2500~3000元，超過100坪則因拉高總價，單價多落在1700~2300元之間，換算下來，雖然60萬元創近年新高，單價仍符合市場預期。

▲▼ 農16 。（圖／記者張雅雲攝）

▲農16及美術館特區店面釋出量極低，近1~2年多數成交店面為自用或長期持有。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋農十六店主任陳學晟表示，農16及美術館特區店面釋出量極低，近1~2年多數成交店面為自用或長期持有，鮮有出租案例，加上市場上出租店面多簽訂5~10年長約，導致短期內難有新物件流通。

而高雄最貴成屋豪宅「京城天贊」1樓店面116坪，也開出35萬元招租，據在地仲介透露，已釋出一段時間但尚未成交，換算租金單價3017元，預估房東預期租金偏高，超出市場接受度，拉長待租期。

陳學晟分析，近期鼓山的美術館、農16特區因新建案增加，接待中心進駐需求帶動租金上揚，不過30萬元以上的門檻多仰賴特定業種支撐，如房仲、代銷、連鎖品牌、大型餐飲業等，但這些業者對地點與條件要求嚴苛，導致部分物件出租進度緩慢。

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關鍵字：高雄農16特區租金富邦人壽BOT案信義房屋樓店

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