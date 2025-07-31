桃園航空城建設民眾被犧牲　學者嘆「區域徵收」不公

▲桃園航空城上千住戶曾赴市府抗議，爭取到拆遷補償費和多項獎勵承諾，然而因為計畫進展遲緩，住戶也很難在限期內獲得補助。（圖／CTWANT提供，下同）

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航空城計畫作為台灣的重大經濟建設，原本旨在打造國際級城市，推動區域經濟發展，在地居民卻淪為人球。學者指出，「區段徵收」制度本身對民眾並不公平，這一制度強制要求民眾參與土地開發，並且政府不需徵得居民同意，隨著開發進程的推進，許多政府曾經做出的承諾都未能兌現，原本所謂的合作開發，最終卻變成了民眾眼中的一場騙局，讓拆遷居民深陷困境，生活充滿無盡的壓力。

居民面臨被迫遷村，曾多次號召抗爭，抗議補償不足、無處安置，桃園前市長鄭文燦時期提出配套措施，將補償金額提高，並推出「先建後遷」安置住宅，更承諾部分原地回遷的可能性，居民部分妥協，剩餘家庭也因害怕成為「釘子戶」，半推半就走上政府提供的補償之路，未成想等待他們的是無窮無盡的壓力及一件又一件待解決的問題。

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▲桃園航空城安置基地附近水電管路設施欠缺，拆遷戶吳金樹重建房屋時難以申請到臨時水電，他只好先借發電機趕工，只為爭取明年獎勵金。

安置街廓戶吳金樹直言，「先建後遷只是口號啦」，政府採引誘式讓民眾搬離，補償金額一開始先給一半，早日搬離後就再給一些，以「獎勵金」方式讓民眾一步一步按照政府的規劃走，可這獎勵金對比通膨價差哪算什麼，只能算是補貼！

吳金樹指出，一開始政府答應搬走就給15％的搬遷補償，後來又給了所有拆遷戶25％的建物拆遷加自拆補償費，「雖然說著好像很多，這些也都是居民號召抗爭得來的承諾。」

原來，因政府施工不斷的延期，延到物價上漲，居民難以負荷開發地的住宅，就怕會債留子孫，於是多次集結前往行政院抗議，這才換來市長做出的承諾，其中包含評點調整、建物拆遷加自拆補償費加20%、最後搬遷補償加15%、安置住宅降價、增加安置街廓自蓋補貼，貸款協調金融單位也不設限年齡。

可如今民眾仍面臨無處貸款，獎勵金時限過短等問題，也顯示政府所做承諾多項跳票。當詢問現在為甚麼不再前往抗議，吳金樹笑著搖頭，「人越來越少了，聲音也越來越少了，以後可能連坐在這邊的人都要走光嘍」，阿公阿嬤對視一笑，「4:30了，我該回去煮飯了」，一位阿嬤站起身往家走，聚在土地公廟的人又少了一位。

政治大學地政學系徐世榮教授坦言，「區段徵收」制度對民眾本就不公，這已是歐洲19世紀產物，20世紀就廢除的制度，現如今已經21世紀了，「雖然講起來有些丟臉，但所有民主國家只剩台灣還在用。」區域徵收是政府強制民間一定要參與的土地合作開發事業，屬公權力的行使，可土地應是雙方彼此同意，怎可以強制？

▲政治大學地政學系教授徐世榮批評，「區段徵收」是政府強制民間參與土地開發，對於居民並不公平。

徐世榮說，政府一開始都說得很好，稱為「合作開發」，可很多條件都沒講清楚，民眾都很善良也相信政府，到了這個階段跟政府所說的天差地別，「這根本是場大騙局」。

可土地開發難以避免，徐世榮建議，政府可採美國在用的「協議開發」，回歸到民間契約模式，人民自行來申請，相對地，對於不願意簽訂者，政府也要予以尊重，絕不應逼迫，雙方擺在公平的位置，這樣才不會有人民感覺被騙、求助無門的狀況發生。

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